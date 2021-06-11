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Валентина Чорна |

Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером українськомовної трансляції WePlay AniMajor

Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером WePlay AniMajor

Сайт Факти ICTV виступив медіапартнером українськомовної трансляції WePlay AniMajor, організованої спільно кіберспортивним медіахолдингом WePlay Esports і Федерацією кіберспорту України (UESF).

Тепер турнір можна дивитися онлайн на YouTube-каналі Факти ICTV, а також на Facebook-сторінці.

Українськомовні трансляції кіберспортивних турнірів рідкісна річ для аудиторії, проте вони є важливим інструментом популяризації національної культури. 

Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером WePlay AniMajor

– Мейджор із Dota 2 ллється солов’їною, і це факт! Приєднуйтеся до перегляду цікавих ігор українською мовою на офіційних каналах трансляції, говорить Олексій yXo Малецький, ведучий українськомовної трансляції WePlay AniMajor і талант WePlay Esport.

Трансляція WePlay AniMajor українською мовою організована WePlay Esports і Федерацією кіберспорту України.

Представники UESF підтримують прагнення медіахолдингу популяризувати українську мову серед кіберспортивного ком’юніті, а також розвиток кіберспорту в Україні.

Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером WePlay AniMajor

– Ми дуже раді бути офіційним партнером заходу й у захваті від того, що освітлення міжнародного івенту такого рівня ведеться й українською мовою. Те, що сайт Факти ICTV транслюватиме кіберспорт, є унікальним кейсом, який, на наш погляд, приверне увагу інших представників телеіндустрії до цього виду спорту.

Радує професіоналізм наших талантів, а також той факт, що серед них є члени нашої Федерації. Ми й надалі будемо розвивати напрямок якісного україномовного контенту і висвітлювати найбільші турніри рідною мовою, – говорить Антон Маркелов, виконавчий директор UESF.

Сайт Факти ICTV було обрано в партнери неспроста, адже він є одним із найпопулярніших новинних ресурсів, а його сторінки в соцмережах мають сотні тисяч підписників.

Об’єднання зусиль у висвітленні україномовного кіберспортивного контенту сприятиме популяризації національної мови серед населення, і ще більше українців зможуть познайомитися з актуальною сьогодні індустрією кіберспорту.

Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером WePlay AniMajor

ICTV – один із небагатьох телеканалів в Україні зі щоденними спортивними новинами. Наша мета – забезпечити глядачів своєчасною інформацією про вітчизняні та міжнародні спортивні досягнення. Сьогодні до світових трендів приєднується і кіберспорт, тому у співпраці з WePlay Esports ми будемо транслювати кібертурніри на сайті і в соціальних мережах Факти ICTV.

Завдяки цьому українці зможуть долучитися до нової спортивної культури, а кіберспортсмени знайти ще більше фанатів, – поділилась Ольга Тищук, керівник департаменту інтернет-проектів ICTV. 

WePlay AniMajor проходитиме до 13 червня 2021 року на кіберспортивній арені медіахолдингу WePlay Esports Arena Kyiv. Загальний призовий фонд турніру становить $500 000, а також 2 700 DPC-очків.

Турнірні сітки та іншу інформацію про турнір ви можете знайти на цій сторінці.

Україномовну трансляцію WePlay AniMajor можна дивитись на WePlay UA. Офіційна трансляція WePlay AniMajor англійською мовою доступна в Twitch, на YouTube і в додатку для Smart TV.

Джерело: прес-служба WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

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