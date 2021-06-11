Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером WePlay AniMajor

Сайт Факти ICTV виступив медіапартнером українськомовної трансляції WePlay AniMajor, організованої спільно кіберспортивним медіахолдингом WePlay Esports і Федерацією кіберспорту України (UESF).

Тепер турнір можна дивитися онлайн на YouTube-каналі Факти ICTV, а також на Facebook-сторінці.

Українськомовні трансляції кіберспортивних турнірів – рідкісна річ для аудиторії, проте вони є важливим інструментом популяризації національної культури.

– Мейджор із Dota 2 ллється солов’їною, і це факт! Приєднуйтеся до перегляду цікавих ігор українською мовою на офіційних каналах трансляції, – говорить Олексій yXo Малецький, ведучий українськомовної трансляції WePlay AniMajor і талант WePlay Esport.

Трансляція WePlay AniMajor українською мовою організована WePlay Esports і Федерацією кіберспорту України.

Представники UESF підтримують прагнення медіахолдингу популяризувати українську мову серед кіберспортивного ком’юніті, а також розвиток кіберспорту в Україні.

– Ми дуже раді бути офіційним партнером заходу й у захваті від того, що освітлення міжнародного івенту такого рівня ведеться й українською мовою. Те, що сайт Факти ICTV транслюватиме кіберспорт, є унікальним кейсом, який, на наш погляд, приверне увагу інших представників телеіндустрії до цього виду спорту. Радує професіоналізм наших талантів, а також той факт, що серед них є члени нашої Федерації. Ми й надалі будемо розвивати напрямок якісного україномовного контенту і висвітлювати найбільші турніри рідною мовою, – говорить Антон Маркелов, виконавчий директор UESF.

Сайт Факти ICTV було обрано в партнери неспроста, адже він є одним із найпопулярніших новинних ресурсів, а його сторінки в соцмережах мають сотні тисяч підписників.

Об’єднання зусиль у висвітленні україномовного кіберспортивного контенту сприятиме популяризації національної мови серед населення, і ще більше українців зможуть познайомитися з актуальною сьогодні індустрією кіберспорту.

– ICTV – один із небагатьох телеканалів в Україні зі щоденними спортивними новинами. Наша мета – забезпечити глядачів своєчасною інформацією про вітчизняні та міжнародні спортивні досягнення. Сьогодні до світових трендів приєднується і кіберспорт, тому у співпраці з WePlay Esports ми будемо транслювати кібертурніри на сайті і в соціальних мережах Факти ICTV. Завдяки цьому українці зможуть долучитися до нової спортивної культури, а кіберспортсмени знайти ще більше фанатів, – поділилась Ольга Тищук, керівник департаменту інтернет-проектів ICTV.

WePlay AniMajor проходитиме до 13 червня 2021 року на кіберспортивній арені медіахолдингу WePlay Esports Arena Kyiv. Загальний призовий фонд турніру становить $500 000, а також 2 700 DPC-очків.

Турнірні сітки та іншу інформацію про турнір ви можете знайти на цій сторінці.

Україномовну трансляцію WePlay AniMajor можна дивитись на WePlay UA. Офіційна трансляція WePlay AniMajor англійською мовою доступна в Twitch, на YouTube і в додатку для Smart TV.

Джерело: прес-служба WePlay Holding

Фото: WePlay Holding