Ідеї подарунків на День батька 2021

Уже 20 червня в Україні святкуватимуть День батька. Цього дня потрібно дякувати своїм татам за подаровану любов і виховання. Яким презентом висловити свої почуття та чим порадувати близьку людину – читайте в нашій добірці ідей подарунків на День батька.

Товари для хобі

Чудовим подарунком татові на День батька стане щось, що пов’язане з його улюбленим заняттям. Якщо він рибалка, то можна подарувати якісну вудку, котушку, набір снастей або надувний човен.

Татові, який захоплюється спортом, можна подарувати м’яч, гантелі чи абонемент в спортзал.

Можливо, ваш батько любить подорожувати, тоді він зрадіє похідному ножу, рюкзаку, біноклю, новому намету, термокружці, термосу або спальному мішку.

Якщо ви досі не знаєте, яке хобі у вашого батька, це терміново слід виправити. Адже подарунок, пов’язаний з улюбленим заняттям, точно стане в пригоді.

Техніка

Необов’язково дарувати новий телефон, планшет або комп’ютер. Можна презентувати відеореєстратор, навушники, фітнес-годинник, зубну електрощітку або бритву.

Дізнайтеся, чого немає у вашого батька, та презентуйте. Техніка – це цікаво.

Аксесуари

Вибір аксесуарів, які необхідні в щоденному житті – великий.

Можна подарувати гаманець, візитницю, затиск для грошей, брелок для ключів, чохол для телефону, ароматизатор в авто, сумку або обкладинку для документів.

Якщо ваш батько любить планувати своє життя, подаруйте гарний блокнот із ручкою.

Інструменти

Тато постійно щось лагодить або виготовляє самостійно? Презентуйте набір необхідних інструментів. Це можуть бути викрутки, ключі або мікс усього найпотрібнішого.

Не хочете дарувати все підряд, адже в нього щось із набору є? Піднесіть той інструмент, якого в нього немає. Це може бути дриль, шуруповерт, лобзик, шліфувальна машина тощо.

Активний відпочинок

Ваш батько ніколи не сидить на місці та любить пробувати або дізнаватися щось нове? Сертифікати наразі є на будь-який смак і гаманець.

Ви можете подарувати татові абонемент на квадроцикли, стрибок з парашутом, поїздку на катері, піший тур, екскурсію, катання на конях, картинг тощо.

Активний відпочинок точно подарує йому позитивні емоції.

Пам’ятайте, що найголовніше в презенті — це не його вартість, а ваша увага. Можливо, ви перебуваєте в різних містах, тоді найкращим подарунком буде приїхати. Якщо немає такої можливості, то не забудьте зателефонувати та сказати теплі слова любові та подяки.

Також подарунок можна зробити власними руками. Це може стати листівка, чоловічий букет з смакоти, вишита картина або панно з фотографій.

Історія свята День батька в Україні

У 2021 році День батька в Україні святкують втретє. Його святкування запровадив у 2019 році своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко.

Мета свята – зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства та визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.