Довгоочікувана відеогра Elden Ring нарешті отримала дату виходу, а разом із нею показали і перший геймплей.

Нове творіння FromSoftware не відходить від традиції і після геймлейного трейлеру про сюжет можна сказати лиш те, що гравці візьмуть під контроль так званого Згаслого.

Його завдання – врятувати світ, в якому почалася війна після того, як знищили кільце, яке було джерелом сили.

Світ Elden Ring створювали спільно Хідетака Міязакі (Dark Souls, Bloodborne) та Джордж Р. Р. Мартін (Гра престолів), тому можна очікувати, що сюжет тут буде набагато зрозумілішим, аніж у багатьох інших проектах FromSoftware.

Схоже, що геймплей буде схожим на серію Dark Souls, проте стане більш динамічним. Крім того, гравці зможуть подорожувати світом відеогри на коні, з чого можна зробити висновок, що він буде найбільшим з усіх проектів розробників.

Самі розробники називають відеогру еволюцією так званих Souls-like проектів, яка має прийтися до смаку усім фанатам їхнії попередніх творінь.

Дата виходу Elden Ring – 21 січня 2022 року. Вона з’явиться на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One та ПК.

E3 2021

З 12 до 15 червня в онлайн режимі проходитиме виставка відеоігор E3 2021, на якій найбільші відеоігрові компанії показуватимуть свої проекти на наступні роки.

Інсайдери очікують, що після року перерви гравці побачать багато цікавих анонсів.

Фото: Bandai Namco Entartainment

Відео: PlayStation