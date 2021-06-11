12 червня, у суботу, відзначають багато різноманітних свят та пам’ятних днів. Зокрема, Всесвітній день економіки, День Супермена, День червоної троянди, і навіть День мебляра.

Яке свято 12 червня

У цей день українці святкують День працівника фондового ринку.

Загалом свято відзначають щорічно 12 червня відповідно до указу тодішнього президента Віктора Ющенка від 11 березня 2008 року.

День покликаний звертати увагу на значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки в Україні.

Також 12 червня відмічають Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

Цей День заснований Міжнародною організацією праці, яка бореться з проявами експлуатації дітей на різних рівнях. Перші заходи, присвячені цьому дню, відбулись у 1997 році в Осло.

День боротьби з дитячою працею переважно спрямований на привернення уваги до проблеми експлуатації дітей як у якості домашньої прислуги, так і в якості неофіційної трудової сили на сумнівних підприємствах.

Іменини 12 червня

У суботу відзначають день ангела Василь та Яків.

Прикмети на 12 червня

якщо в цей день вкусить змія – то не врятує жодна протиотрута;

якщо вбивати плазунів 12 червня – це принесе невдачі та хвороби;

якщо павуки плетуть активно павутини – це до погодних змін.

Що не можна робити 12 червня

ходити в ліс;

активно відпочивати;

вбивати комах;

гуляти в полі;

приховувати щось та брехати.

Свята у червні 2021

У червні українці відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України, і одне релігійне – Трійця, а також безліч неофіційних, серед яких День молоді, День журналіста та День друзів.

Так, 14 червня святкуватимуть Всесвітній день донора, а 20 червня – День медичного працівника.

Детальний календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.