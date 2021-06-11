Презентація Summer Game Fest, яка відбулася 10 червня, стала неформальним початком E3 2021.

Вона повністю виправдала очікування гравців і порадувала як новими анонсами, так і новою інформацію про вже відомі відеоігри. Тож давайте подивимось на найцікавіше з Summer Game Fest.

Пошановувачів серії Borderlands та жанру лутер-шутер порадували анонсом Tiny Tina’s Wonderlands. Подробиць про відеогру нині небагато.

Зрозуміло, що це буде спін-оф серії Borderlands, в центрі якого буде Тіна та її “Країна чудес”. Схоже на те, що Gearbox роблять відеогру на основі доповнення для Borderlands 2, в якому головні герої брали учать у грі, яка чимось нагадувала Dungeons & Dragons.

Чи буде вся Tiny Tina’s Wonderlands нагадувати доповнення до другої частини серії, чи це будуть пригоди в реальному світі – поки не зрозуміло. Та слова Тіни “кидайте на ініціативу” точно свідчать про те, що її фірмовий гумор нікуди не подінеться.

Не залишився осторонь й легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма, який представив нову версію Death Stranding з підзаголовком Director’s Cut.

Нині подробиць небагато. Відомо лиш те, що відеогра вийде для PlayStation 5 та буде сповнена новим контентом, зокрема додатковим епізодом. Подробиці обіцяють розповісти через кілька тижнів.

Також показали невеличкий трейлер Jurassic World Evolution 2 – симулятора будівництва зоопарку з динозаврами.

Нині жодних подробиць невідомо, але є сподівання, що розробники врахували всі побажання та зауваження гравців після першої частини.

Неочікувано для всіх анонсували Bloodhunt – мережеву відеогру у всесвіті Vampire: The Masquerade, тому фанатам серії буде чим себе зайняти до виходу другої частини.

Схоже, що відеогра буде шутером від третьої особи з домішкою суперсил.

Не забули й про фанатів франшизи Evil Dead, показавши перший геймплей відеогри. В ній команда з чотирьох гравців протистоятимуть силам зла і намагатимуться виконати низку завдань, щоб загнати їх назад у свій вимір.

Водночас, буде можливість зіграти й за самі сили зла та стати на заваді героям. Нині не зовсім зрозуміло, чи буде Evil Dead The Game повністю зосереджена на протистоянні між гравцями, чи вона носитиме лише кооперативний характер.

Можна сказати лиш те, що розробникам ще доведеться попрацювати над оптимізацією відеогри. Але якщо гумор та брутальність залишаться на рівні фільмів та серіалів, то вона безперечно стане чудовим подарунком для всіх фанатів.

Звичайно ж, найбільшим анонсом, яким і завершився Summer Game Fest, став геймплей і дата виходу Elden Ring. Нарешті гравці побачили, як виглядатиме відеогра, про яку вперше дізналися близько двох років тому.

Якщо підсумувати, то вона буде схожою на інші проекти FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro). Самі ж розробники називають Elden Ring еволюцією запровадженого ними піджанру Souls-like.

А оскільки за легенди світу відеогри відповідав Джордж Мартін, можна впевнено сказати, що сюжет відіграватиме набагато більшу роль.

E3 2021

Інсайдери кажуть про те, що на E3 2021 гравців чекає ще багато неочікуваних анонсів та нових подробиць про очікувані відеогри.

Найбільші презентації відбуватимуться протягом 12-15 червня, а завершиться виставка нагородженням найцікавіших та найочікуваніших відеоігор.

Фото: PlayStation

Відео: PlayStation, E3 2021, Jurassic World Evolution 2, Bloodhunt