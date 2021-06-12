Гороскоп на тиждень, з 14 до 20 червня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 14 до 20 червня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Меркурій цього тижня продовжує свій ретроградний рух, тож остерігаємось масштабного шопінгу та укладання важливих договорів. Також необхідно бути уважнішими за кермом. У плани може вриватися хаос і безлад.

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Тиждень розпочнеться із напруженого аспекту двох планет: Сатурна (порядок і дисципліна) та Урана (свобода і хаос). Виходить, що головною темою тижня буде наведення ладу. Потрібно розібратися, що для вас залишається непорушним правилом, а де ви можете дозволити собі більше свободи.

Гороскоп для Овнів

Овнам не варто поспішати з покупками, вкладеннями, краще бути обережними із розподілом фінансів. Стосунки з близькими можуть принести певну плутанину. Вам не завжди буде зрозуміло, що від вас хочуть оточуючі, але розбиратися у цій темі краще наступного тижня. Зверніть увагу на дітей, якщо вони у вас є. Вони можуть вимагати уваги якимось негативним способом. Також важливо зайнятися улюбленою справою. Крім того, на Овнів можуть очікувати й романтичні пригоди.

Гороскоп для Тельців

Тельці цього тижня можуть зіткнутися із фінансовими проблемами, які залишалися невирішеними останні три-чотири місяці. Тому важливо навести лад у своїх фінансах, розібратися зі статтями витрат, розписати свій бюджет (він буде коригуватися в подальшому, але для розуміння цього буде достатньо). Важливі починання в питаннях нерухомості. Батьки можуть зажадати від вас уваги, а стосунки з близькими продовжать тішити. Гарна ідея – вирушити із друзями або рідними в поїздку.

Гороскоп для Близнюків

Близнюки, вам потрібно розібратися з ілюзіями у своєму житті. Можливо, хтось усвідомить, що стосунки, в яких вони перебувають, ілюзорні або побудовані на неіснуючих почуттях. Це боляче, втім, корисно усвідомити. Краще не витрачати багато грошей, але можна придбати щось приємне для себе. Можливо, ви будете отримувати подарунки. У стосунках із рідними й близькими може виникнути напруженість, особливо на початку тижня.

Гороскоп для Раків

Для Раків загалом це непоганий тиждень. Особливо це стосується романтичних зустрічей, вибудовування стосунків, презентації себе. Можете сміливо виходити у світ, бо там на вас чекають цікаві знайомства. Однак не забувайте про свої справжні цілі, про те, навіщо ви відвідуєте світські заходи. Не намагайтеся перезнайомитися з усім світом, бо можуть траплятися не зовсім порядні люди. З цього тижня зміщується акцент на гроші. Ви можете більш активно витрачати або заробляти. Тому краще бути обережнішими з фінансами.

Гороскоп для Левів

У Левів ще більше загострюються відносини із партнерами. Якраз тут може спостерігатися боротьба між тим, як заведено, і як хочеться. Ви можете прагнути певної свободи, а партнер буде вас обмежувати. Будьте поблажливі та уважні, бо ви входите у півторамісячний період, коли будете відчувати агресію, велику енергію і силу. Однак не потрібно ними маніпулювати. Щодо фінансів – будьте обережні, бережіть свій гаманець, бо існує велика ймовірність шахрайства та крадіжки.

Гороскоп для Дів

У Дів триває період пертурбації на роботі: плітки, з’ясування стосунків, боротьба за місце під сонцем і статус. Зараз посилюється роль ваших таємних недоброзичливців, які можуть плести змови проти вас. Зате є можливість розслабитися в колі друзів, хоча це можуть бути і не найближчі товариші, так що сміливо вирушайте на світські вечірки, спілкуйтеся. Можуть бути цікаві романтичні знайомства.

Гороскоп для Терезів

Для Терезів це не найвдаліший тиждень з огляду на вибудовування стосунків із людьми, хоча ви у цьому майстри. Друзі, колеги або однодумці можуть почати активно вас критикувати, можливо, це буде неприємно, але є сенс до цього прислухатися. Ваша репутація залежить зараз від стриманості, вміння аналізувати. Потрібно перевіряти, наскільки можна довіряти тій або іншій інформації. Також у цей час краще не говорити зайвого, бо це можуть розтлумачити проти вас.

Гороскоп для Скорпіонів

У Скорпіонів починається більш цікавий період, аніж був в останні півтора місяці. Це час, коли ви можете відчувати прилив сили, активності, але водночас внутрішнє нарощування агресії, так що будьте обережні у стосунках на роботі, особливо якщо ви керуєте колективом. Також ваше керівництво може стати більш вимогливим. У стосунках із партнерами може відновиться боротьба за право розподіляти обов’язки, а це може супроводжуватися конфліктами. Однак ви черпаєте силу в особистому розвитку, у поїздках, у духовному розвитку. Читання і поїздки – те, що дасть поштовх вашому особистому розвитку.

Гороскоп для Стрільців

Стрільці активно продовжують з’ясовувати стосунки з партнерами. У них, як і у Близнюків, може бути певний крах ілюзій щодо взаємовідносин. Будьте дуже пильними з грошима. Через них також можуть виникати конфлікти, але це більше стосується початку тижня. Вас може, як часто це буває, потягнути на пригоди: в подорожі або поїздки. Загалом, можете вирушати, це сприятливий час для відпочинку, враховуючи, що перед цим у вас був досить складний місяць. Потрібно влаштувати для себе перезавантаження – подорожі, спорт.

Гороскоп для Козерогів

Не купуйте коштовних речей, особливо це стосується побутової техніки, як би вам цього не хотілося. Можливо, якась техніка зламається. Якщо вам нікуди подітись, то нехай, але краще відкласти шопінг на тиждень. Можуть з’явитися люди, які хочуть повернути вам борги. Краще не брати чужі гроші, і закрити свої борги найближчим часом. У стосунках з партнерами, найімовірніше, панує мир і гармонія, і це не може не тішити. Під кінець тижня можливі навіть якісь зустрічі та закоханості.

Гороскоп для Водоліїв

Водолії у стосунках з родиною продовжують відстоювати свої позиції. Також у соціумі вам доведеться відвойовувати своє місце під Сонцем. Попри те, що ви досить волелюбний знак, зараз саме ви можете наполягати на певних правилах і принципах, вибудовуючи стосунки в суспільстві. Зверніть увагу на своє здоров’я, можуть загостритися хронічні захворювання. Крім того, можуть відбутися непередбачені ситуації, обережніше за кермом.

Гороскоп для Риб

У Риб зараз можуть розкритися деякі сімейні таємниці. У вас з’явиться бажання дізнатися більше про своїх предків і батьків. Тема боротьби між правильними і новими віяннями буде важлива у стосунках з близькими, вам доведеться вибудовувати свої рамки. Це невдалий час для поїздок, бо можуть виникати певні перешкоди. Ви будете черпати енергію в пошуках себе і в заняттях, які приносять вам задоволення. Вам подобається займатися аналізом самого себе. Часто це призводить до того, що ви йдете від реальності, але зараз це може вивести вас на правильний шлях.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.