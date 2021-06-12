Перший місяць літа налічує багато важливих святкових дат. Факти ICTV розповідають, яке свято відзначають 13 червня в Україні та світі.

13 червня – яке сьогодні свято

13 червня відзначають День швейної машинки. Це неофіційна святкова дата, проте її відзначають майстри швейної галузі.

Також в цей день відзначають свято, присвячене представнику світу комах – День сонечок.

Водночас 13 червня Україна відзначає День визволення Маріуполя від бойовиків так званої ДНР. Бої за місто тривали з 6 травня до 13 червня 2014 року та закінчилися перемогою українських військ.

Іменини 13 червня

Іменини в цей день святкують декілька представників красивих імен – Микола, Пилип, Роман, Борис, Христина.

Прикмети на 13 червня

Вранці туман – літо буде грибним.

Чути, як кує зозуля – погода буде теплою.

Якщо дощить – чекати поганого врожаю.

Павуки плетуть павутину – до сонячної погоди.

Чого не можна робити 13 червня

Традиційно не можна було лінуватися – цього дня усі працювали у полі та займалися домашніми справами.

Посіви цього дня можуть дати поганий врожай.

Календар свят

Згідно з календарем, перший місяць літа налічує багато важливих святкових дат. Серед них Троїцька поминальна субота, День Святої Трійці та інші.

Водночас наприкінці червня розпочнеться багатоденний Петрівський пост. Факти ICTV підготували повний календар церковних свят на 2021 рік, щоб можна було відстежити важливі дати.