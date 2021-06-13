Під час презентації Ubisoft Forward показали перший трейлер відеогри Avatar: Frontiers of Pandora, події якої відбуватимуться у всесвіті фільму Аватар від режисера Джеймса Кемерона.

Гравці візьмуть під контроль одного з воїнів На’Ві на так званому західному кордоні Пандори.

Цікаво, що Avatar: Frontiers of Pandora буде від першої особи. Тобто гравці бачитимуть все очами корінних жителів планети.

Звичайно, протистояти доведеться людям, які прилетіли на планету у пошуках ресурсів і жодним чином не шанують її жителів та фауну.

Новий кордон планети означатиме як нові загрози для гравців, так і знайомство з досі небаченими жителями Пандори. Можна з упевненістю сказати, що фанатам оригінальної стрічки буде що обговорити після проходження.

Розроблюється гра по Аватару на ігровому рушії Snowdrop, який переважно використовувався для проектів від третьої особи, зокрема серії Tom Clancy’s The Division.

Розробники підтвердили, що новинка вийде лише на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, а також ПК. Вона має стати першим проектом Ubisoft виключно для нового покоління консолей, тому цікаво подивитися, чого вони зможуть досягти.

E3 2021

До 15 червня триває виставка відеоігор E3 2021, на якій вже встигли відзначитися Ubisoft.

Та нині залишилося ще багато презентацій, які мають потішити гравців неочікуваними анонсами.

Фото: Ubisoft (скріншот)

Відео: Ubisoft