13 червня на E3 2021 відбулася презентація Microsoft та Bethesda, на якій нарешті показали у що гратимуть пошановувачі консолей Xbox.

Цього року подію перенесли повністю в онлайн через пандемію коронавірусу. Але це не завадило показати низку цікавих проектів.

Розпочати вирішили одразу з однієї з найочікуваніших відеоігор від Bethesda – Starfield. На жаль, показали лише невеличкий тизер нової серії на рушії гри.

Проте він дає змогу побачити, як виглядатиме майбутня новинка. Наймовірніше, розробники не відійдуть від жанру RPG, в якому зарекомендували себе.

Найцікавіше, що підтвердилися чутки про те, що Microsoft почала робити з вже анонсованих проектів Bethesda ексклюзиви. Крім того, Starfield буде доступна для власників Xbox Game Pass.

Наступним показали новинку від українських розробників – S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Нарешті ми побачили перший геймплей найочікуванішої новинки на українському ринку відеоігор.

Як і раніше, гравцям доведеться подорожувати Чорнобильською зоною, яка перетворилася на справжній”рай” для пошановувачів постапокаліпсису, де повсюду нишпорять мародери і мутанти.

Виглядає новинка від українських розробників просто неймовірно. Залишається сподіватися, що вона виправдає очікування фанатів.

Трохи більше розповіли про кооперативний шутер Back4Blood від розробників оригінальної Left4Dead.

В новій відеогрі також з’явиться режим гравці проти гравців, в якому частина опиниться в ролі зомбі і намагатиметься зупинити вцілілих на шляху до їхньої цілі.

А для Sea of Theaves з’явиться доповнення за мотивами Піратів Карибського моря. У новій пригоді гравцям доведеться допомогти капітану Джеку Горобцю врятувати світ.

Цікаво подивитися, що з цього вийде.

Нарешті ми побачили перший геймплей Battlefield 2042 і його масштаби просто неймовірні. Під час матчів карти постійно змінюватимуться.

На презентації показали лише одну карту, але на ній була і пісчана буря, і торнадо. Можна лише уявити, наскільки унікальною буде кожна з семи карта на виході проекту.

Серед нововведень – вінгс’ют та гак, який дозволить швидко дістатися до високих місць. З трейлеру також можна зробити висновок, що Battlefield 2042 розроблявся спеціально для нового покоління консолей та матчей за участю 128 гравців. Тому може повторитися ситуація з Battlefield 4, коли критики рекомендували гравцям пропустити цю частину, якщо вони й досі не перейшли на нові консолі.

Одна з найкращих відеоігор 2020 року – Hades – нарешті з’явиться на консолях Xbox 13 серпня.

Того ж дня вона вийде і на консолі сімейства PlayStation, тому всі, хто пропустив цю гру минулого року, нарешті зможу її випробувати.

Microsoft вирішила задобрити гравців після перенесення Halo Infinite та заявила, що мультиплеєр буде безкоштовним. Будь-хто з ПК або консоллю Xbox зможе взяти участь в мережевих баталіях.

Компанія вирішила не наступати на ті ж граблі з сюжетом, тому показала геймплейний трейлер, присвячений мультиплеєру.

Зіграти у флагманський проект Microsoft можна буде наприкінці 2021 року.

Неочікувано на презентації з’явився і ремастер Diablo II Resurrected, який, вочевидь, загляне і на консолі.

Повністю оновлена графіка та можливість грати разом з вісьмома іншими гравцями – ось головні фішки оновленої гри. Випробувати її можна буде вже 23 вересня.

Також показали новий трейлер твін-стік шутер під назвою The Ascent.

Нічого особливого, але приємно, що цей жанр продовжує розвиватися навіть після недооцінених проектів на кшталт Alienation.

Дуже гумористично анонсували The Outer Worlds 2, який також стане консольним ексклюзивом Xbox.

Розробники вирішили пожартувати над самими собою та своїми фанатами і показали лише назву відеогри та невеликий тизер, під час якого багато разів повторювали, що не знають, чи опиниться щось із показаного у фінальній версії проекту.

Тобто вже можна зрозуміти, що хоча б фірмовий гумор першої частини нікуди не подінеться.

Фанатів гоночних симуляторів порадували Forza Horizon 5. Цього разу гравці зможуть позмагатися на дорогах Мексики.

Новий одиночний режим називатиметься Експедиція, в якому доведеться не лише брати участь у перегонах, але й досліджувати Мексику. Розробники намагалися відтворити країну до найдрібніших деталей, щоб гравцям було чим зайнятися, навіть коли вони не змагаються за лідерство у різноманітних режимах.

До речі про режими. У Forza Horizon 5 з’явиться режим королівської битви, але про його подробиці розкажуть трохи пізніше. Крім того, будь-хто може запропонувати вам позмагатися в будь-який момент.

Наостанок показали нову відеогру від Arkane Studios під назвою RedFall, яка також буде ексклюзивом для консолей Xbox.

Це буде кооперативний шутер, але з нюансами, які полюбляють розробники. Тобто варто очікувати, що не обійдеться без незвичайного прогресу для кожного з персонажей.

На жаль, поки показали лише кінематографічний трейлер, але навіть з нього можна зробити висновок, що на гравців очікує щось незвичайне.

Загалом, Microsoft засвоїла уроки останніх років і вирішила зосередитися лише на відеоіграх, які планують випустити. На жаль, багато з них вийдуть лише наступного року.

З іншого боку, фанатам Xbox є на що очікувати у довгостроковій перспективі.

Також нарешті підтвердилася інформація про те, що нові проекти Bethesda, щонайменше найближчим часом, з’являтимуться лише на консолях Xbox та ПК.

Але Microsoft вдалося влаштувати справжнє свято для геймерів, не залежно від консолі, на якій вони гратимуть.

E3 2021

Найспекотніша презентація E3 2021 завершилася, але це не означає, що на ній завершаться цікаві анонси. Попереду ще кілька невеличких трансляцій.

А завершить все 15 червня Nintendo, яка підготувала презентацію на 40 хвилин для всіх пошановувачів її ексклюзивів.

Фото: E3

Відео: Xbox