12 червня компанія Ubisoft провела презентацію в рамках виставки E3 2021, під час якої показали низку цікавих відеоігор.

Почали презентацію з довгоочікуваного Rainbow Six Extraction. Це – новий погляд на серію тактичних шутерів. Тепер замість терористів, команді спецпризначенців доведеться протистояти іншопланетним паразитам у спробі вивести живим одного зі своїх товаришів.

Також вона більше зосереджена на кооперативі. Від одного до трьох гравців зможуть взяти участь в операціях, але потрібно бути обережними – адже один невірний рух і можна назавжди втратити свого персонажа.

Ubisoft підтвердила, що Rainbow Six Extraction підтримуватиме крос-плей. Тобто не зважаючи на те, якій платформу ви надаєте перевагу, ви завжди зможете зіграти зі своїми друзями.

На жаль, компанія проситиме віддати повну ціну за новий проект, навіть попри те, що значних відмінностей від Raibow Six Siege немає.

Незвичайні екстремальні гонки Riders Republic також з’явилася на презентації. Їхня фішка в тому, що можна буде змагатися на купі різних видів спортивних снарядів – від сноубордів та велосипедів – до вінгс’ютів.

Крім того, і режимів буде багато. Звичайні перегони, змагання у трюках або просто дослідження світу – все це буде доступно для кожного гравця.

Тобто кожен зможе знайти щось для себе.

Нарешті фанати Raibow Six Siege дізналися, коли розробники введуть крос-плей. На ПК та хмарних платформах він з’явиться вже 30 червня.

Гравці на Xbox та PlayStation зможуть позмагатися між собою десь на початку 2022 року.

Для Assassin’s Creed Valhalla показали друге доповнення, яке зосередиться на облозі Франції. Крім того, стало відомо, що студія вирішила не обмежувати підтримку відеогри лише один рік.

За словами розробників, вже готується нове доповнення, а також історичний тур у відеогрі, який замість фантастики розповість гравцям реальні факти про період, в який розгортаються події Assassin’s Creed Valhalla.

Трохи більше подробиць розповіли і про Far Cry 6, який має нарешті кардинально змінити серію. Нині він нагадує щось на кшталт суміші останніх трьох частин серії та відеогри Saints Row.

Однак новий трейлер показав темну сторону відеогри, а також більше головного злодія, якого грає Джанкарло Еспозіто, відомий своєю роллю у серіалі Пуститися берега.

Крім того, розробники підтвердили, що додатковий контент для Far Cry 6 зосередиться на попередніх злодіях серії і дасть змогу більше дізнатися про їхню мотивацію і страхи.

Продовжується й колаборація Ubisoft з Nintendo. Під час презентації анонсували наступну частину Mario + Rabbids з підзаголовком Sparks of Hope.

Тепер протистояти скаженим кролям Маріо та його друзям доведеться по всій галактиці. Чого ж очікувати від нової відеогри? Неперевершеного гумору, нових персонажів в команді, та нових елементів геймплею.

Це справжній подарунок не лише для фанатів Маріо, але й для тих, хто полюбляє незвичайні покрокові стратегії.

Наостанок Ubisoft поділилася тим самим секретним анонсом, про який так багато говорили інсайдери напередодні презентації. Ним виявилася відеогра по всесвіту Аватара Джеймса Камерона.

Вона носить назву Avatar Frontiers of Pandora та розповість про протистояння корінного народу прибульців з людьми, які прилетіли на їхню планету.

Подробиць про проект нині небагато. Відомо, що він працюватиме на ігровому рушії Snowdrop, який використовували у розробці серії Tom Clancy’s The Division.

Вийти проект має у 2022 році, але ми всі чудово пам’ятаємо кілька відеоігор Ubisoft, анонси яких відбулись багато років тому, але вони й досі перебувають у розробці.

Загалом, презентація Ubisoft вийшла не такою драйвовою, як багатьом хотілося би. Компанія вирішила зосередитися на вже відомих проектах і лише трохи підняти завісу над тим, що готує найближчими роками.

Насправді, фанатів їхніх робіт залишилося не так вже й багато чекати, щоб познайомитися з продовженням відомих серій та нових проектів.

Залишається лише сподіватися на те, що зміна Ubisoft до анонсів відображає їхню готовність робити якісніші відеоігри.

E3 2021

Ubisoft Forward – лише перша велика презентація в рамках E3 2021, яка триватиме з 12 до 15 червня. Гравці сподіваються, що після року перерви виставка буде сповнена значною кількістю надзвичайних відеоігор.

А наступним великим гравцем на E3 2021 будуть Microsoft та Bethesda, які покажуть свої напрацювання 13 червня.

Відео: PlayStation, Ubisoft, Nintendo