Що подарувати на День медика 2021: прикольні та оригінальні ідеї

Традиційно День медика відзначають у третю неділю червня. У 2021 році свято випадає на 20 число. Що подарувати медпрацівнику в його професійне свято, дивіться в нашому матеріалі.
У медиків тисячі пацієнтів, тому звичайною коробкою цукерок, набором чаю або кави їх вже не здивуєш. Краще поставитися до презенту серйозно та піднести те, що дійсно може стати в нагоді.
Оригінальні подарунки на День медика
Аромалампа
Робота лікаря складна, вона вимагає сильного характеру та загартованих нервів. Оригінальним подарунком для медпрацівника може стати аромалампа, яку він поставить у своєму кабінеті або забере додому.
Такий подарунок не тільки створить атмосферу в приміщенні, а й розслабить у перерві між пацієнтами.
Крім усього іншого, медпрацівник зможе сам обрати запах масла та його властивості для ароматерапії.
Екзотична квітка в горщику
Такою квіткою може стати орхідея або будь-який з сукулентів – вони особливо не вибагливі та не вимагають частого поливу. А ще гармонійно впишуться в інтер’єр кабінету.
Букет із цукерок або фруктів
Звичайно, отримати букет квітів теж приємно, але куди оригінальніше піднести на День медика композицію з цукерок або фруктів.
Такий букет буде доречний як чоловікові, так і жінці. Ви можете зробити його самостійно або знайти місце, в якому продають вже готові.
Цей подарунок принесе не тільки естетичну насолоду, а й смакову.
Прикольні подарунки на День медика
Презент з написом
Медпрацівники теж мають почуття гумору, тому можна презентувати щось з прикольним написом – футболку, кухоль, подушку, ручку, блокнот тощо.
Написом може стати те, що прийде вам у голову, наприклад:
- Найкращий лікар на світі.
- Найкращому лікарю.
- Так виглядає найкрутіша медсестра в світі.
- Дякую, доктор.
- Той, хто рятує життя.
Подарунок смішної та оригінальної форми
Ручка – це те, чим медпрацівник користується щодня, та не обов’язково дарувати звичайну, напевно, у нього їх і так багато. Можна піднести ручку-шприц, ручку-кістку або з фігуркою лікаря.
Також можна подарувати підставку під канцелярію, наприклад, стоматологу — у вигляді зуба, а кардіологу — у вигляді серця.
Прикольним подарунком стануть і настінні годинники, але тільки оригінальної форми. Принцип їхнього вибору такий же, як з підставками під канцелярію.
День медика в Україні
Професійне свято всіх працівників медичної галузі затверджено указом президента України №281/94 від 3 червня 1994 року.
У цей день вітають медсестер, акушерів, санітарів, лаборантів, фельдшерів, лікарів.
Також свято медпрацівників ще відзначають восени.