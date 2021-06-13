Що подарувати на День медика 2021: прикольні та оригінальні ідеї

Традиційно День медика відзначають у третю неділю червня. У 2021 році свято випадає на 20 число. Що подарувати медпрацівнику в його професійне свято, дивіться в нашому матеріалі.

У медиків тисячі пацієнтів, тому звичайною коробкою цукерок, набором чаю або кави їх вже не здивуєш. Краще поставитися до презенту серйозно та піднести те, що дійсно може стати в нагоді.

Оригінальні подарунки на День медика

Аромалампа

Робота лікаря складна, вона вимагає сильного характеру та загартованих нервів. Оригінальним подарунком для медпрацівника може стати аромалампа, яку він поставить у своєму кабінеті або забере додому.

Такий подарунок не тільки створить атмосферу в приміщенні, а й розслабить у перерві між пацієнтами.

Крім усього іншого, медпрацівник зможе сам обрати запах масла та його властивості для ароматерапії.

Екзотична квітка в горщику

Такою квіткою може стати орхідея або будь-який з сукулентів – вони особливо не вибагливі та не вимагають частого поливу. А ще гармонійно впишуться в інтер’єр кабінету.

Букет із цукерок або фруктів

Звичайно, отримати букет квітів теж приємно, але куди оригінальніше піднести на День медика композицію з цукерок або фруктів.

Такий букет буде доречний як чоловікові, так і жінці. Ви можете зробити його самостійно або знайти місце, в якому продають вже готові.

Цей подарунок принесе не тільки естетичну насолоду, а й смакову.

Прикольні подарунки на День медика

Презент з написом

Медпрацівники теж мають почуття гумору, тому можна презентувати щось з прикольним написом – футболку, кухоль, подушку, ручку, блокнот тощо.

Написом може стати те, що прийде вам у голову, наприклад:

Найкращий лікар на світі.

Найкращому лікарю.

Так виглядає найкрутіша медсестра в світі.

Дякую, доктор.

Той, хто рятує життя.

Подарунок смішної та оригінальної форми

Ручка – це те, чим медпрацівник користується щодня, та не обов’язково дарувати звичайну, напевно, у нього їх і так багато. Можна піднести ручку-шприц, ручку-кістку або з фігуркою лікаря.

Також можна подарувати підставку під канцелярію, наприклад, стоматологу — у вигляді зуба, а кардіологу — у вигляді серця.

Прикольним подарунком стануть і настінні годинники, але тільки оригінальної форми. Принцип їхнього вибору такий же, як з підставками під канцелярію.

День медика в Україні

Професійне свято всіх працівників медичної галузі затверджено указом президента України №281/94 від 3 червня 1994 року.

У цей день вітають медсестер, акушерів, санітарів, лаборантів, фельдшерів, лікарів.

Також свято медпрацівників ще відзначають восени.