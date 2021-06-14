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Факти / Lifestyle
Владислав Бомбела |

S.T.A.L.K.E.R. 2 – перший геймплей і дата виходу

Stalker 2

Під час презентації Microsoft та Bethesda в рамках E3 2021 показали перший геймплей відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl від української студії GSC Game World.

В трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2 можна побачити, як Скіф розповідає про свої пригоди у Чорнобильській зоні, під час яких він зіштовхувався з мутантами та мародерами.

Однак після другого вибуху реактора у 2006 році у світі відеогри, виживати у зоні відчудження стало ще складніше. Головному герою доведеться відправитися у подорож до самого серця зони, щоб знайти джерело неймовірної сили, яке становить загрозу для всіх її мешканців.

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Артефакти та аномалії тепер стануть ще більш важливим елементом гри. Як і раніше аномалії будуть смертельними змінами у самій структурі світу, а артефакти допомагатимуть гравцям, наділяючи їх надздібностями.

Крім того, поведінка мутантів сильно відрізнятиметься залежно їхнього підтипу. Тому кожного разу доведеться підбирати нову тактику.

Сюжет також розвиватиметься залежно від дій гравця у всесвіті відеогри. Можна припустити, що гравців очікує величезна кількість закінчень, як і в першій частині серії.

Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – 28 квітня 2022 року. Вона буде доступна на Xbox Series X/S та ПК. Однак під час презентації заявили, що вона “спочатку з’явиться” на цих платформах. Можливо, у майбутньому вона дістанеться і до PlayStation 5.

E3 2021

Найбільша щорічна виставка відеоігор E3 2021 триватиме до 15 червня. В її рамках вже відбулися презентації Microsoft та Bethesda.

Однак залишилася ще Nintendo, яка підготувала для фанатів власну онлайн-презентацію.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Відео: Xbox

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