Погода на 14 червня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 14 червня буде переважно теплою, проте місцями йтиме дощ та гроза. Синоптики прогнозують, що опади будуть навіть вночі.

У деяких регіонах сильно паритиме – у північних, східних та південних областях температура на рівні від +24 до +27 градусів.

14 червня вдень на півдні буде температура від +21 до +24, на сході від +25 до +27, у центрі від +21 до +23, на півночі від +22 до +25, на заході від +17 до +21. У Києві вдень – дощ та гроза, температура від +21 до +23.

Вночі у всіх регіонах дощитиме, а температура триматиметься переважно на рівні від +9 до +15.

На півдні вночі температура від +12 до +15, на сході від +13 до +15, у центрі від +12 до +14, на півночі від +13 до +15, на заході від +10 до +11. У Києві вночі – дощ, температура від +12 до +14.

Погода в Україні

Згідно з прогнозом синоптиків, погода влітку буде з нетиповою кількістю опадів для цієї пори року – зокрема, дощ стане частим гостем в Україні.

В один день може бути спека, а в іншій – буде дощ з грозами. Повний прогноз погоди на літо в Україні – дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.