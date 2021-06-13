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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 14 червня

Яке свято 14 червня

14 червня святкується Всесвітній день донора. Свято було засноване Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я та покликане привернути людей добровільно здати кров для потреб лікарень.

Дату свята було вибрано не випадково – у цей день народився лікар Карл Ландштейнер, який прославився відкриттям груп крові, за що отримав Нобелівську премію.

14 червня, яке сьогодні свято

Крім того, 14 червня відзначається Всесвітній день блогера. У 2004 році його було створено 500 людьми з 40 різних країн світу. Свято символізує дружбу між блогерами та інтернаціональність їх професії.

У Сполучених Штатах Америки 14 червня кожного року святкують День прапора. В цей день американці прикрашають свої будинки прапорами, проявляючи тим самим свій патріотизм.

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У Латвії та Естонії 14 червня вшановують пам’ять жертв комуністичних репресій. У 1941 році в ніч з 13 на 14 червня більше 15 тисяч жителів країн Балтії, серед яких і безліч дітей, за наказом Сталіна було заарештовано і без суду депортовані у віддалені регіони СРСР.

Прикмети на 14 червня

  • Якщо ранок ясний – в цьому році добре вродять ярі культури;
  • якщо день дощовий – чекайте хорошого врожаю конопель та льону;
  • якщо в цей день особливо розкричалися лебеді – незабаром будуть дощі.

Що не можна робити 14 червня

  • Не можна встановлювати паркани і огорожі – інакше в домі розпочнеться масштабна пожежа;
  • дівчатам не можна залишати будинок – зустріч з незнайомим чоловіком призведе до серйозних випробувань;
  • не можна брехати по дрібницях і обмовляти – все може повернутися бумерангом;
  • не можна рвати лікарські рослини з коренем – інакше ліки обернуться на отруту.

День ангела 14 червня

В цей день іменини відзначає: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.

Календар церковних свят на червень

У червні православними відзначається безліч великих свят, зокрема Вознесіння Господнє та Трійця.

Обидва ці свята мають перехідну дату і залежать від того, на яке число в цьому році припадає Великдень.

Більш докладно про церковний календар на червень читайте в матеріалі Факти ICTV.

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