14 червня святкується Всесвітній день донора. Свято було засноване Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я та покликане привернути людей добровільно здати кров для потреб лікарень.

Дату свята було вибрано не випадково – у цей день народився лікар Карл Ландштейнер, який прославився відкриттям груп крові, за що отримав Нобелівську премію.

14 червня, яке сьогодні свято

Крім того, 14 червня відзначається Всесвітній день блогера. У 2004 році його було створено 500 людьми з 40 різних країн світу. Свято символізує дружбу між блогерами та інтернаціональність їх професії.

У Сполучених Штатах Америки 14 червня кожного року святкують День прапора. В цей день американці прикрашають свої будинки прапорами, проявляючи тим самим свій патріотизм.

У Латвії та Естонії 14 червня вшановують пам’ять жертв комуністичних репресій. У 1941 році в ніч з 13 на 14 червня більше 15 тисяч жителів країн Балтії, серед яких і безліч дітей, за наказом Сталіна було заарештовано і без суду депортовані у віддалені регіони СРСР.

Прикмети на 14 червня

Якщо ранок ясний – в цьому році добре вродять ярі культури;

якщо день дощовий – чекайте хорошого врожаю конопель та льону;

якщо в цей день особливо розкричалися лебеді – незабаром будуть дощі.

Що не можна робити 14 червня

Не можна встановлювати паркани і огорожі – інакше в домі розпочнеться масштабна пожежа;

дівчатам не можна залишати будинок – зустріч з незнайомим чоловіком призведе до серйозних випробувань;

не можна брехати по дрібницях і обмовляти – все може повернутися бумерангом;

не можна рвати лікарські рослини з коренем – інакше ліки обернуться на отруту.

День ангела 14 червня

В цей день іменини відзначає: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.

Календар церковних свят на червень

У червні православними відзначається безліч великих свят, зокрема Вознесіння Господнє та Трійця.

Обидва ці свята мають перехідну дату і залежать від того, на яке число в цьому році припадає Великдень.

Більш докладно про церковний календар на червень читайте в матеріалі Факти ICTV.