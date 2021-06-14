День блогера в Україні: привітання в листівках

Міжнародний День блогера традиційно відзначається 14 червня. Попри те, що свято не є офіційним, для користувачів соціальних мереж воно має важливе значення.

Останнім часом професія блогера стає все популярнішою. А кількість людей, які починають вести свої сторінки у соціальних мережах стрімко зростає.

І це не дивно, оскільки такий вид діяльності дає змогу постійно знайомитися з різними людьми, ділитися своїми думками та корисною інформацією з аудиторією, подорожувати, а також постійно бути в центрі подій.

Найкращі привітання з Днем блогера в листівках – дивіться на Фактах ICTV.

Календар свят на червень 2021

У червні багато українців планують довгоочікуваний відпочинок. А допомогти його здійснити можуть додаткові вихідні на честь свят.

Зокрема, у червні 2021 року всі відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця.

Календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.