Всесвітній день донора: як підготуватися і де здати кров у Києві

Щороку 14 червня у всьому світі відзначають Всесвітній день донора крові. У цей день висловлюють подяку людям, які добровільно і безкоштовно здають кров, необхідну для порятунку людських життів.

Про правила здачі крові та де це можна зробити у столиці України, дивіться у нашому матеріалі.

Хто може здавати кров?

Люди віком від 18 до 65 років та вагою не менше 50 кг. Донори обов’язково мають почуватися добре та мати бажання допомогти хворій людині.

Щоб стати донором, потрібно пройти медичне обстеження перед здачею крові, а також немає бути протипоказань.

Водночас категорично не можна здавати кров людям, які хворіли на інфекційні, паразитарні, соматичні, серцево-судинні захворювання. Із детальним список протипоказань можна ознайомитись на сайті МОЗ України.

Що робити до здачі крові?

за день до здачі крові намагайтесь обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі;

обов’язково добре виспатись;

з’їсти легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, кашу на воді);

не вживати алкоголь за 48 годин до здачі;

не курити за 2 години;

за три дні не можна приймати ліки, в яких містяться аспірин і будь-які анальгетики.

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Що робити після здачі крові?

відпочити протягом 10 хв;

з’їсти легку їжу та випити солодкий чай;

протягом 2-3 годин не піднімати нічого важкого рукою, з якої брали кров;

уникати фізичних навантажень протягом 12 годин;

не вживайте алкогольні напої раніше ніж через 8 годин;

пити багато води протягом двох діб.

Загалом чоловікам рекомендовано здавати кров не частіше п’яти разів на рік, жінкам – чотири рази.

Де здати кров у Києві:

Київський міський центр крові – вул. Максима Берлинського, 12;

Київська обласна клінічна лікарня – вул. Багговутівська, 1-А;

Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит №14 – вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1;

Національний інститут раку – вул. Ломоносова, 33/43;

Головний військовий клінічний госпіталь МО України (Центр крові) – вул. Госпітальна, 18;

Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України (відділення збору та збереження крові) – вул. Бульварно-Кудрявська, 27;

Київський міський центр серця (відділення трансфузіології) – вул. Миропільська, 8;

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова (відділення переливання крові) – вул. Амосова, 6;

Клінічна лікарня Феофанія (Центр трансфузіології) – вул Академіка Заболотного, 21;

Київська міська клінічна лікарня № 3 (відділення трансфузіології) – вул. Петра Запорожця, 26;

Biopharma Plasma Київ – вул. Сверстюка, 2-А.

Національний реєстр донорів крові в Україні

В Україні планують створити компетентний орган з ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю щодо дотримання вимог безпечності та якості донорської крові.

Законом Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, який напередодні підписав президент Володимир Зеленський передбачено створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, що не можуть бути донорами.