На 15 червня випадає кілька свят, про які потрібно знати. Також у цей день варто не забути привітати з іменинами своїх рідних і друзів.

15 червня – яке сьогодні свято

Щороку 15 червня відзначають День захисту людей похилого віку. Цю дату встановили у 2011 році рішенням Генеральної асамблеї ООН.

За православним календарем, 15 червня вшановують пам’ять святителя Никифора, сповідника патріарха Константинопольського.

Він відомий як видатний церковний діяч, який залишив після себе багато праця історичного та канонічного характеру.

Прикмети на 15 червня:

Якщо на Никифора горобці б’ються та граються, то можна очікувати гарної погоди найближчим часом.

Сонце ховається за туманом – погода буде тихою і теплою.

Якщо у цей день вітер дме із західного напрямку, то найближчим часом можна чекати похолодання.

Що не можна робити 15 червня:

Не можна влаштовувати гучні святкування.

Не рекомендують заводити домашніх тварин.

Іменини 15 червня

Іменини 15 червня святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, Софія.

Календар церковних свят на червень

Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. Трійця у 2021 році випадає на 20 червня.

За день до цього не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота. У цей день усі православні віряни моляться за померлих родичів. Більше про важливі дати можна дізнатися у календарі церковних свят на червень на Фактах ICTV.