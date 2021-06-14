День ангела Вікторії 14 червня: привітання в СМС та листівках і значення імені

14 червня відзначають день ангела Віри. Ім’я з грецької мови означає віра, служіння Богу. Також це ще скорочена форма жіночих імен Венера, Вероніка, Веронія.

Жінка з цим ім’ям не довіряє словам людей, однак звертає увагу на їхні вчинки та дії.

Вірочка схильна до частих нападів меланхолії та пригніченості. Хоча всі справи та проекти, які вона робить, йдуть добре.

Вона володіє хорошими організаторськими здібностями. Віра дуже розумна та кмітлива.

Віруня ніколи не йде на поводу своїх бажань, що дає їй змогу уникнути багатьох помилок.

Роботу Віруся зазвичай сприймає лише, як засіб заробітку. Про захопленість праці переважно говорити не доводиться. Найбільше для неї підійде професія вчителя, інженера, біолога або скульптора.

Із нагоди іменин Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ангела Віри. Обов’язково привітайте знайомих – їм безперечно буде приємно.

СМС-привітання з днем ангела Віри

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Найкращі вітання з днем ангела Віри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

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Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела, Віро!

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День Ангела сьогодні твій,

Рідна наша Віро!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості – без міри.

Хай дні без зайвої метушні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

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Дорога Вірочко, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєму яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня. Бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров’я!

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Вірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

Листівки-привітання з днем ангела Віри

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Календар свят на червень

У червні відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця, а також безліч неофіційних.

Зокрема, 20 червня святкують День батька, а 27 червня – День молоді.

Детальний календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.