Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс поділився списком книг, які рекомендує прочитати влітку.

Останнім часом бізнесмен звертає увагу на книги про складні стосунки між людством і природою.

1. Гасне світло: Гордість, помилки та падіння General Electric (Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric). Автори – Тед Манн та Томас Гріта.

Гейтс зізнався, що протягом декількох років думав, як компанія General Electric могла зазнати поразки. І саме ця книга відповіла на всі його запитання, оскільки автори пильно дивляться на помилки, допущені керівництвом GE.

2. Під білим небом: природа майбутнього (Under a white sky: the nature of the future). Автор – Елізабет Колберт.

– Автор пише про декілька способів втручання людей в природу, в тому числі про генне спонукання та геоінженерію – дві теми, які мене особливо цікавлять, – сказав Гейтс.

3. Земля обітована (A Promised Land). Автор – Барак Обама.

– Мемуари Обами охоплюють його ранній термін правління аж до операції 2011 року, в ході якої був убитий Усама бен Ладен.

Він надзвичайно чесно розповідає про свій досвід роботи в Білому домі. Це захоплюючий погляд на те, як керувати країною у важкі часи, – сказав Гейтс.

4. Ярус (The Overstory). Автор – Річард Пауерс.

За словами Гейтса, це один із найбільш незвичайних романів, які він читав за останні роки. Автор розповідає про життя дев’яти осіб і досліджує їхній зв’язок із деревами.

– Незважаючи на те, що в книзі досить радикально розглядається необхідність захисту лісів, я був зворушений пристрастю кожного героя до своєї справи та прочитавши книгу захотів дізнатися про дерева ще більше, – поділився бізнесмен.

5. Елегантний захист: нова незвичайна наука про імунну систему. Повість у чотирьох життях (An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives). Автор – Метт Ріхтел.

У книзі описано історію чотирьох пацієнтів, які страждають проблемами з імунною системою.

– Ріхтел написав свою книгу до пандемії, але це дослідження імунної системи людини допоможе вам зрозуміти, що потрібно для того, щоб зупинити Covid-19, – підсумував Гейтс.

Білл Гейтс пішов із Microsoft

У травні стала відомо, що Білл Гейтс пішов із управління компанії Microsoft через звинувачення в сексуальних стосунках зі своєю колегою.

Одна зі співробітниць компанії стверджувала, що мала інтимні стосунки з Біллом Гейтсом, які розпочалися ще в 2000 році. Після чого в Microsoft провели внутрішнє розслідування. Однак Гейтс пішов у відставку раніше, ніж закінчилася перевірка.