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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

День ангела Уляни – найкращі привітання з іменинами в СМС і листівках

жінка, дівчина

15 червня день ангела відзначають жінки з іменем Уляни. Існує версія, що це ім’я є похідним від Юлія і Юліанна й означає та, яка належить до роду Юлія.

Уляни завжди чітко знають, до чого прагнуть. Завдяки цьому майже завжди досягають бажаного. Саме тому їх не лякає монотонна й кропітка робота.

Будинок Уляни завжди є взірцем порядку й затишку.

Улян дуже люблять люди, тому що вони ніколи не пліткують й вміють берегти таємниці.

В іменини Уляни 15 червня Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

Привітання з днем ангела Уляни в СМС

***

Нехай доля частіше готує
Улі приємні подарунки.
Будь кохана та щаслива,
Не знати тобі смутку.

***

Улі побажаю настрою,
Щоб посмішкою сяяли очі.
Нехай присвячують тобі вірші.
Щастя тобі жіночого!

***

Оптимізм і світло в імені твоєму,
Улечко, Уляно, пісні тобі співаємо.
Щастя, любові та довголіття
Цього дня тобі бажаємо.

Привітання з днем ангела Уляни в листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Скільки вихідних на Трійцю 2021

Понеділок, 21 червня, в Україні буде вихідним днем, тому що в неділю, 20 червня, українці відзначатимуть Трійцю.

Перенесення вихідних днів, коли державні свята випадають на суботу чи неділю, регулюється постановою Кабміну.

Детальніше про те, скільки буде вихідних на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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