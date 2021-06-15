15 червня день ангела відзначають жінки з іменем Уляни. Існує версія, що це ім’я є похідним від Юлія і Юліанна й означає та, яка належить до роду Юлія.
Уляни завжди чітко знають, до чого прагнуть. Завдяки цьому майже завжди досягають бажаного. Саме тому їх не лякає монотонна й кропітка робота.
Будинок Уляни завжди є взірцем порядку й затишку.
Улян дуже люблять люди, тому що вони ніколи не пліткують й вміють берегти таємниці.
В іменини Уляни 15 червня Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.
Привітання з днем ангела Уляни в СМС
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Нехай доля частіше готує
Улі приємні подарунки.
Будь кохана та щаслива,
Не знати тобі смутку.
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Улі побажаю настрою,
Щоб посмішкою сяяли очі.
Нехай присвячують тобі вірші.
Щастя тобі жіночого!
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Оптимізм і світло в імені твоєму,
Улечко, Уляно, пісні тобі співаємо.
Щастя, любові та довголіття
Цього дня тобі бажаємо.
Привітання з днем ангела Уляни в листівках
Скільки вихідних на Трійцю 2021
Понеділок, 21 червня, в Україні буде вихідним днем, тому що в неділю, 20 червня, українці відзначатимуть Трійцю.
Перенесення вихідних днів, коли державні свята випадають на суботу чи неділю, регулюється постановою Кабміну.
Детальніше про те, скільки буде вихідних на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.