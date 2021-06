15 червня на виставці E3 2021 відбулася презентація Nintendo Direct, яка тривала менше години та була зосереджена на проектах, що з’являться на Nintendo Switch.

Втім, компанія вирішила майже не розповідати про відеоігри, що вийдуть протягом наступних років, а переважно зосередилася на проектах, які мають вийти у 2021 році.

Розпочали Nintendo з анонсу нового бійця для відеогри Super Smash Bros. Ultimate. Ним став Казуя з серії Tekken.

Він стане передостаннім персонажем у другому сезонному абонементі для відеогри.

Також відомо, що колекція Life is Strange з’явиться на платформі Nintendo Switch, разом із новою частиною з підзаголовком True Colors.

Поціновувачам відеоігор для компанії анонсували Mario Party Superstars, яка складатиметься із понад 100 класичних міні-ігор та п’яти полів для гри.

Вони відібрані із найкращих класичних ігор та полів з попередніх частин і точно мають бути до вподоби усім фанатам серії.

Не обійшлося й без нової частини серії Metroid із підзаголовком Dread. Вона буде виконана у 2.5D, як і один з ремастерів на Nintendo 3DS.

Під час презентації підтвердили, що це – ніякий не ремастер, а повноцінна новинка у серії.

Вахахахаха – Варіо повертається на Nintendo Swich. Як і раніше WarioWare: Get It Together – буде відеогрою для компанії.

Це – колекція комічних міні-ігор із незвичайними персонажами. Також підтвердили, що буде спеціальний режим для проходження двома гравцями.

Японська рольова гра Shin Megami Tensei 5 отримала дату релізу – 12 листопада. Гравці візьмуть под контроль звичайного японського школяра, який потрапив в інший Токіо – постапокаліптичний світ, де правлять янголи та демони.

Тепер йому доведеться подорожувати цим світом, борючись з його мешканцями.

Основний геймплей серії залишиться без змін. Під час бою у гравців та опонентів будуть свої ходи, і чим більше слабин вони знаходитимуть один у одного, тим більше часу їм даватиметься на власні дії. Звісно, нікуди не подінеться механіка вербування демонів. За бажанням більшість зіткнень можна буде завершити без кровопролиття.

Fatal Frame: Maiden of Black Water також нарешті загляне на Nintendo Switch. Це – одна з найбільш недооцінених відеоігор у жанрі Survival Horror.

Гравці боротимуться з привидами, але у їхньому розпорядженні буде лише фотокамера.

А щоб грати було іще страшніше, розробники ввели механіку, яка дозволяє найлегше розправлятися із привидами лише тоді, коли вони підходитимуть найближче.

Nintendo завершила презентацію низкою анонсів у серії Legend of Zelda. Показали доповнення для відеогри Hyrule Warriors: Age of Calamity, а потім розповіли про нюанси керування у The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Вишенькою на торті стало продовження The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Тепер гравці зможуть подорожувати не лише землями та підземеллями Хайрула, але й піднятися у небо, де також буде багато локацій для дослідження.

Із трейлера гри можна зробити висновок, що частину Хайрула повністю перенесуть у повітря.

На жаль, відеогру планують випустити лише у 2022 році. Втім, зважаючи на ситуацію у світі, навіть таке велике вікно релізу не дає гарантії, що ми зможемо випробувати сіквел Legend of Zelda: Breath of The Wild наступного року.

Загалом Nintendo правильно зробила, що зосередилися переважно на відеоіграх, які мають вийти до кінця цього року, особливо враховуючи їхню пристрасть до проведення презентацій кілька разів на рік.

Нехай презентація була й не такою запальною, як у Microsoft, натомість вона дає чітке розуміння, які проекти вийдуть для поціновувачів консолі Nintendo Switch найближчим часом.

Xbox на E3 2021

Також великою кількість анонсів на E3 2021 змогли похизуватися на презентації Xbox та Bethesda.

Українські гравці нарешті дізналися дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2, побачили, як виглядає Starfield, та що собою являє мультиплеєр Halo Infinite.

Фото: Nintendo

Відео: Nintendo