Вже незабаром на українців чекають три вихідних. Це вдалий період для того, щоб зустрітися із друзями, провести час із сім’єю та сходити у кіно на перегляд цікавого фільму.

Що подивитися в кіно на вихідних – читайте на Фактах ICTV.

Круелла

Компанія Disney екранізувала історію становлення культової лиходійки Круелли Де Віль. Події фільму розгортаються у Лондоні в 1970-ті роки, коли юна та винахідлива шахрайка Естелла вирішила підкорити світ моди.

Але після знайомства із легендою моди Баронесою фон Хеллман дівчині довелося прийняти свою жорстоку сторону та стати неприємною, модною й мстивою Круеллою. Головну роль у фільмі зіграла лауреатка премії Оскар Емма Стоун.

Лука

Це ідеальний фільм для перегляду всією родиною. Компанії Disney та Pixar знову об’єдналися для того, щоб показати глядачам пригоди головного героя Луки.

Події розгортаються на мальовничому узбережжі Італійської Рів’єри, де Лука дорослішає та пізнає світ.

Битва світів

Це пригодницький фільм із елементами фантастики та екшну. В основу сюжету покладено історію Конґвена, автора серії фентезійних романів.

Герой книги хоче помститися за сестру та здолати бога Редмейна, але на цьому шляху на нього чекають нелегкі випробування та масштабні битви. А найцікавіше те, що події роману здатні змінювати реальність, у якій живе сам автор.

Форсаж 9

Це одна із найбільш очікуваних новинок світового кінематографу. У новій частині відомого фільму Донімік Торетто разом зі своєю родиною планує жити мирним життям без ризиків.

Проте, як виявилось, у долі на нього – інші плани. Він змушений зійтися у протистоянні із молодшим братом Якобом.

Спірит: дикий мустанг

Мультфільм – продовження анімаційної історії Спірит: Душа прерій (2002 рік).

У новій частині 12-річна дівчинка Лакі вирушає у неймовірну мандрівку разом із мустангом, якого вона назвала Спірит.

Поганці

Це динамічний трилер, в основі якого – історія міжнародного злодія Річарда Пейса та крадіжка століття.

Група сучасних Робін Гудів планує викрасти мільйони золотих злитків, що зберігаються під однією з найбільш безпечних в’язниць на землі. Але, окрім грошей, Річард Пайс хоче помститися шахраю-бізнесмену Шульцу за своє ув’язнення.

Серіал Пліткарка повертається

Стримінговий сервіс HBO Max презентував перший трейлер американського підліткового серіалу Пліткарка 2021.

Стрічка стане продовженням культового серіалу 90-х і складатиметься з десяти епізодів. Прем’єра першої серії відбудеться 8 липня 2021 року. Глядачі побачать, як змінилося життя підлітків в елітній школі на Манхеттені.

Фото: Kinoman