Яку зробити зачіску на пляж: ТОП-5

Головний тренд 2021 року для зачісок – природність та доглянутість. Вони повинні мати легку фіксацію, не перевантажувати волосся та залишатися в належному стані після купання у воді. Які трендові зачіски підійдуть для відпочинку на пляжі?

Цього літа в моді, як і раніше, залишаються пучки, коси, гладкі хвости, а також ефект мокрого волосся.

Факти ICTV підготували добірку трендових зачісок для пляжу.

П’ять трендових зачісок на пляж

Ефект мокрого волосся

Ця зачіска є трендом вже не один сезон. Її досить часто використовують на модних показах, але вона ідеально підійде для відпочинку.

Ця укладка буде виглядати доречно, стильно і жіночно. Вона універсальна і підходить всім жінкам з будь-якою довжиною волосся.

Для цієї зачіски потрібно зволожити волосся піною або спреєм, зробити рівний проділ та зачесати волосся за вуха. Солона вода стане чудовим фіксатором зачіски. Ваше волосся буде виглядати ефектно та стильно.

Пучок

Ця зачіска не виходить з трендів вже кілька сезонів. Вона практична, зручна та є фаворитом серед жінок на відпочинку.

Пучок має багато варіацій. Він чудово виглядає як на вологому, так і на сухому довгому волоссі.

Низький або високий пучок можна зробити за допомогою шпильок або резинки, зафіксувавши його на потилиці або маківці.

Волосся не варто сильно затягувати, а також можна випустити пасма біля обличчя. Це надасть вашій зачісці природності та легкої недбалості.

Гладкий хвіст

Така зачіска вважається універсальною, але особливо ефектно вона виглядає на густому та довгому волоссі.

Хвости завжди доречні та стильні, а сама зачіска займає не більше двох хвилин. Для цього вам потрібно зачесати волосся назад та зафіксувати на потилиці у тугий хвіст. Після цього слід взяти одне пасмо, обернути його навколо резинки та зафіксувати за допомогою шпильки.

Зробити образ більш яскравим можна за допомогою різних аксесуарів, яскравої резинки для волосся, бандани або хустки.

Коса

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Заплетена коса в різних варіаціях є найпопулярнішою зачіскою на пляжі. Вона чудово зберігає свій вигляд на сухому волосі та не змінюється після купання. Ця зачіска має безліч варіацій і саме тому є такою популярною.

Також косички дуже зручні, оскільки після того, як ви їх розплете, можна не турбуватися про укладання волосся і відразу отримати трендові пляжні локони.

Легке плетіння

Така зачіска не вимагає великих навичок та виглядає досить стильно. Вона підійде для тих, хто полюбляє розпущене волосся, але хоче зробити акцент на зачісці.

Для такого варіанту укладання волосся необхідно взяти передні пасма та заплести у тонкі коси, а решту волосся залишити розпущеним.

Догляд за волоссям у літній відпустці

Під час відпочинку на морі солона вода, сонце та морське повітря можуть пошкодити структуру вашого волосся та висушити його.

Саме тому перед відвідуванням пляжу варто завжди використовувати засіб з SPF для волосся, котрий захистить його від негативного впливу навколишнього середовища.

Також важливо ополіскувати волосся прісною водою після купання в морі. Це допоможе уникнути подразнення на шкірі голови.

Після пляжу необхідно використовувати засоби для інтенсивного зволоження волосся: бальзами, маски та спреї.

Фото: pinterest