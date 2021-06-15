Нічні крики та привиди власників. Які таємниці ховають замки України

Селище Олесько на Львівщині відоме своїм загадковим замком. Одна з трагічних таємниць Олеського замку не дає спокою і донині.

Воєвода Іван Данилович став володарем маєтку у XVII столітті. У його дочку Марціану закохався брат його другої жінки – Адам Жовкевський.

Але такі зв’язки церква суворо забороняла. Усе закінчилося трагічно у так званій європейській залі. Начебто родина грала в карти і закоханий Жовкевський посварився із Даниловичем.

Раптово Адам Жовкевський встав із-за столу, наніс удар кинджалом в серце, і впав мертвим.

Відтоді начебто в Олеському замку почали бачити дивне. Хтось казав, ніби в замку та околицях оселився привид, який і зараз дає про себе знати. Навіть у фондосховищі музею бояться лишатися наодинці.

Бачили і чули щось незрозуміле і в самій будівлі. Біля каміну, за популярною легендою, з’являється привид Адама Жовкевського.

Такі ознаки цілком може мати полтергейст. Міфічна назва сягає у середньовіччя і означає в перекладі з німецької – гучний дух.

Можливо, в Олеському замку була інша причина появи аномалій – аніж буцімто привид самогубця. Адже замку просто таланило на забобонних господарів.

Згодом після Даниловича власником замку був Северин Живуський. Його рід тяжів до алхімії. І саме в кімнаті він практикував магією та проводив алхімічні досліди. Потім все його обладнання перевезли до Підгорецького замку.

Замок у Підгірцях – один з найбільших у Галичині і один з найкращих в Європі. Щоправда за часів СРСР він серйозно постраждав і потребує ремонту.

Господарював замком той самий Станіслав Матеуш Живуський. Він мав молоду вродливу жінку, яку начебто вбив через ревнощі.

За легендою жінку Станіслава Матеуша Живуцького замурували десь у підземеллі, де начебто і дотепер інколи можна почути її голос.

Феномен “білої пані” Підгорецького замку вивчати навіть американські дослідники. Розставили обладнання по всьому замку, вимкнули світло та чекали на привида.

Зафіксували силует людини та кроки на другому поверсі в той час, коли в палаці не було жодної живої душі.

Золочівський замок заклали ще наприкінці XVI століття. Навколо – фортифікаційні мури та вали. Згодом тут була резиденція короля та тронна зала. Ян Третій Собєський став королем Речі Посполитої у 1674 році.

Кімнати розміщені наступним чином. Спочатку – кабінет, потім – спальня, далі – гардеробна. Чоловіки та жінки спали в окремих приміщеннях.

Другий поверх, де були покої господарів, дотепер вважається містичним. Наприклад, 10 років тому після ремонту працівники музею помітили, що вночі раптом вмикається світло.

Згодом аномалія припинилася. Хоча, найстрашніші події були не в самому замку, а у брамі. В XIX столітті за Австро-Угорщини, а згодом і за часів Польщі – тут була в’язниця. Коли у 1939 році сюди прийшли війська НКВС – із в’язниці зробили справжню катівню.

Розстрілювали людей на першому поверсі. Коли з початком незалежності почали робити музей, перші охоронці прийшли у жах – бо чули дивні звуки.

Дослідити науково Золочівський замок так і не змогли. Адже невдовзі місцеві запросили священика. Через деякий час дивні звуки припинилися. Але легенди про українського полтергейста гуляють і досі.

Парад загадкових вогнів у небі Києва

Вночі 8 травня у Києві місцеві жителі побачили парад загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом у небі.

Як повідомили Фактам ICTV очевидці події, колона пролетіла над селищем міського типу Димер, що розташоване у Київській області приблизно о 22.40.

Зірки, що летять, дуже здивували українців, проте виявилося, що у нічному небі рухався парад супутників Starlink, запущених компанією SpaceX Ілона Маска.