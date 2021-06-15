Польська студія CD Projekt заявила, що гра Cyberpunk 2077 знову буде доступна в магазині PlayStation Store. Її можна буде придбати з 21 червня.

Про це повідомляється на сайті компанії-розробника в розділі для інвесторів.

У Sony поки цю інформацію не коментували.

Cyberpunk 2077 була відсутня в PlayStation Store близько півроку. Sony прибрала гру з магазину через тиждень після її виходу – у грудні 2020 року. Причиною стала велика кількість гнівних відгуків користувачів, які скаржилися на низьку продуктивність гри та масу інших недоліків.

Після цього розробники випустили для Cyberpunk 2077 безліч патчів, які повинні були виправити баги у грі.

За даними ЗМІ, офіційне підтвердження повернення гри у PlayStation Store очікується днями.

Хакери вкрали вихідний код Cyberpunk 2077

Раніше хакери вкрали вихідні коди ігор Cyberpunk 2077 і Witcher 3. Зловмисники оцінили їхню вартість мінімум в $1 млн. Тексти програм виклали на аукціон на форумі Expoit.

Водночас хакери готові були без торгу віддати лот покупцеві, який запропонував би $7 млн.

Джерело: CD Projekt