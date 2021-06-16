У світі та Україні 16 червня відзначають Міжнародний день африканську дитину (День захисту дітей Африки), який заснувала Організація африканської єдності. Свято повинно привернути увагу міжнародних організацій і політиків до проблем, з якими стикаються діти в Африці.

Таку дату проведення обрали не випадково. У цей день в 1976 році в Південно-Африканській Республіці тисячі дітей вийшли на протест з вимогою підвищити якість освіти, також вони відстоювали право на навчання рідною мовою.

Тоді сили урядової охорони розстріляли сотні дітей. Під час мітингів з 16 червня 1976 по 28 лютого 1977 року загинули 575 осіб і близько 6 тис. були арештовані.

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Народні прикмети на 16 червня:

Якщо весь день буде дощ, то чекайте багато грибів.

Якщо помітите багато роси вранці, то це до хорошого урожаю конопель та льону.

Придивіться до свого собаки, якщо він погано їсть або спить, то це до дощу.

Якщо буде гроза, то з прибиранням сіна виникнуть проблеми.

Що не можна робити 16 червня:

Якщо вам присниться сон з 15 на 16 червня, то не розповідайте про нього нікому.

Також не варто укладати будь-які угоди.

Іменини 16 червня

У цей день іменини святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло і Павло.

Вихідні в червні

У червні 2021 року 10 офіційних вихідних днів. Державний і церковний свята подарують українцям два додаткових неробочих дні.

У перший літній місяць буде чотири суботи та чотири неділі, які в Україні традиційно є вихідними днями.