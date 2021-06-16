У світі та Україні 16 червня відзначають Міжнародний день африканську дитину (День захисту дітей Африки), який заснувала Організація африканської єдності. Свято повинно привернути увагу міжнародних організацій і політиків до проблем, з якими стикаються діти в Африці.
Таку дату проведення обрали не випадково. У цей день в 1976 році в Південно-Африканській Республіці тисячі дітей вийшли на протест з вимогою підвищити якість освіти, також вони відстоювали право на навчання рідною мовою.
Тоді сили урядової охорони розстріляли сотні дітей. Під час мітингів з 16 червня 1976 по 28 лютого 1977 року загинули 575 осіб і близько 6 тис. були арештовані.
Народні прикмети на 16 червня:
- Якщо весь день буде дощ, то чекайте багато грибів.
- Якщо помітите багато роси вранці, то це до хорошого урожаю конопель та льону.
- Придивіться до свого собаки, якщо він погано їсть або спить, то це до дощу.
- Якщо буде гроза, то з прибиранням сіна виникнуть проблеми.
Що не можна робити 16 червня:
- Якщо вам присниться сон з 15 на 16 червня, то не розповідайте про нього нікому.
- Також не варто укладати будь-які угоди.
Іменини 16 червня
У цей день іменини святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло і Павло.
Вихідні в червні
У червні 2021 року 10 офіційних вихідних днів. Державний і церковний свята подарують українцям два додаткових неробочих дні.
У перший літній місяць буде чотири суботи та чотири неділі, які в Україні традиційно є вихідними днями.