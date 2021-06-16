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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 16 червня

Яке свято 16 червня

У світі та Україні 16 червня відзначають Міжнародний день африканську дитину (День захисту дітей Африки), який заснувала Організація африканської єдності. Свято повинно привернути увагу міжнародних організацій і політиків до проблем, з якими стикаються діти в Африці.

Таку дату проведення обрали не випадково. У цей день в 1976 році в Південно-Африканській Республіці тисячі дітей вийшли на протест з вимогою підвищити якість освіти, також вони відстоювали право на навчання рідною мовою.

Тоді сили урядової охорони розстріляли сотні дітей. Під час мітингів з 16 червня 1976 по 28 лютого 1977 року загинули 575 осіб і близько 6 тис. були арештовані.

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Народні прикмети на 16 червня:

  • Якщо весь день буде дощ, то чекайте багато грибів.
  • Якщо помітите багато роси вранці, то це до хорошого урожаю конопель та льону.
  • Придивіться до свого собаки, якщо він погано їсть або спить, то це до дощу.
  • Якщо буде гроза, то з прибиранням сіна виникнуть проблеми.

Що не можна робити 16 червня:

  • Якщо вам присниться сон з 15 на 16 червня, то не розповідайте про нього нікому.
  • Також не варто укладати будь-які угоди.

Іменини 16 червня 

У цей день іменини святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло і Павло.

Вихідні в червні

У червні 2021 року 10 офіційних вихідних днів. Державний і церковний свята подарують українцям два додаткових неробочих дні.

У перший літній місяць буде чотири суботи та чотири неділі, які в Україні традиційно є вихідними днями.

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