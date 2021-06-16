День ангела Ігоря (18 червня) – привітання в СМС і листівках, значення імені

День ангела Ігоря святкують декілька разів на рік, зокрема 2 жовтня, 18 березня та 18 червня.

Це ім’я має скандинавське походження та означає воїнство та сила.

Ігорі з дитинства відзначаються великим бажанням працювати та самостійністю. Також для них важлива думка батьків, а робота впродовж усього життя є однією з головних цінностей.

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Люди, які носять це ім’я зазвичай мають лідерські якості, за допомогою яких збирають навколо себе багато друзів. Проте вони є дещо закритими людьми й більше слухають, ніж говорять.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання та листівки до Дня ангела Ігоря, щоб ви вчасно привітали дорогих вам людей.

СМС-привітання:

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З Днем ангела тебе, Ігорю!

Зі святом хорошим,

Про свої іменини не забувай,

А я від себе тобі побажаю.

Чистого неба, сонячних днів,

Добрих людей та достатку завжди.

Віри, надії та вдачі тобі,

Юності полум’я хай не гасне в крові!

***

З іменинами, Ігорю!

Вітаємо тебе дуже,

І побажати хочемо тобі, друже,

Щоб ти був здоровий та щасливий,

Коханий та сміливий.

Усі негаразди долав,

А твій ангел-охоронець тебе оберігав.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Ігоря,

Прийми привітання!

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Ігорю, зі святом тебе! Ти гідний щастя та достатку. Від душі тобі бажаємо процвітання і чудес. Нехай в усіх буде видимий прогрес!

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З Днем ангела, Ігорю! Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди тебе оберігав та захищав від невдач.

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Ігорю, хочу привітати зі святом! Бажаю щастя у житті, удачі та здійснення мрій! Ніколи не відступай, великих звершень!

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Ігорчику, нікого не слухай, що б не сталося – усміхайся! Нехай щастя буде безмежним, а всі мрії стануть реальністю.

Привітання у листвіках:

Церковні свята у червні 2021

Окрім чисельних днів ангела та іменин, у червні українці відзначають дуже важливі релігійні події, зокрема День Святої Трійці, який припадає на 20 число.

Щоб не пропустити інші релігійні дати дивіться календар церковних свят на червень 2021 від Фактів ICTV.