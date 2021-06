Після року перерви в онлайн-режимі повернулася найбільша щорічна виставка відеоігор E3 2021. Хоча у світі й досі панує пандемія, розробники знайшли можливість поділитися новинами про проекти, в які ми зможемо зіграти вже найближчим часом.

За час виставки ми побачили низку неймовірних відеоігор, багато з яких вийдуть до кінця цього року.

А також почули новини про проекти, на реліз яких чекають вже не один рік.

Факти ICTV розповідають про топ-10 анонсів на E3 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Для українських гравців найбільшим сюрпризом на E3 2021 став перший показ геймплею відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, за розробку якого відповідає українська GSC Game World.

Водночас анонсували й дату виходу проекту – 28 квітня 2022 року. Події відеогри відбуватимуться через кілька років після другого вибуху на Чорнобильській АЕС, який у світі відеогри стався у 2006 році.

Під контролем гравців опиниться сталкер-один, який поставив собі за ціль дістатися до центру зони відчуження та знайти артефакт неймовірної сили, який несе загрозу для всіх жителів зони.

Звичайно, в геймплеї буде немало змін. Тепер у кожного типу мутантів будуть підтипи моделей поведінки, що має додати варіативності кожному зіткненню. Тобто гравцям доведеться повсякчас змінювати свою тактику бою.

Зброї також стане набагато більше – понад 30 видів із можливістю налаштовувати кожну під свій стиль гри.

Avatar: Frontiers of Pandora

Головним сюрпризом на презентації Ubisoft стала відеогра Avatar: Frontiers of Pandora, події якої відбуватимуться у кіновсесвіті Аватар режисера Джеймса Кемерона.

За її розробку відповідальна Massive Entertainment, відома за такими відеоіграми, як Far Cry 3 та серією Tom Clancy’s The Division.

Avatar: Frontiers of Pandora буде грою від першої особи, в якій гравці візьмуть на себе роль одного з корінних жителів Пандори. В центрі сюжету – протистояння На’Ві та RDA, які загрожують життю на планеті.

Гравці подорожуватимуть західним кордоном Пандори і познайомляться з досі небаченою фауною.

Реліз Avatar: Frontiers of Pandora заплановано на 2022 рік лише для нового покоління ігрових консолей.

Сіквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Під час презентації Nintendo Direct на E3 2021 нарешті показали перший геймплей сіквелу найкращої відеогри 2017 року – The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Про новинку мало що відомо, але з трейлеру можна зробити висновок, що дослідження світу й досі буде важливою складовою.

Крім того, зрозуміло, що значна частина сіквелу перейде в повітря, де тепер паритимуть частини Хайрулу. Загалом гравцям намагатимуться надати ще більшу свободу, особливо враховуючи той факт, що розробка ведеться виключно для Nintendo Switch, а не для Wii U, як це було з попередньою частиною.

Вікно виходу – 2022 рік, але враховуючи нестабільну ситуацію у світі, варто розраховувати на кінець наступного року або навіть на перенесення на початок-середину 2023 року.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Абсолютно неочікуваним анонсом стала відеогра за мотивами Стражів Галактики, яку назвали просто Marvel’s Guardians of the Galaxy. Це буде повністю одиночна гра, в якій під контролем гравців опиниться Пітер Джейсон Квілл, більш відомий як Зоряний Лорд.

Стражам Галактики доведеться вирушити у мандрівку, метою якої буде порятунок світу. Розробники підтвердили, що сюжет розвиватиметься залежно від рішень, які гравці ухвалюватимуть протягом проходження. Однак кінцівка у відеогри буде всього одна.

Зіграти можна буде лише за Зоряного Лорда, але участь у сутичках братимуть й інші персонажі, а головний герой зможе віддавати їм команди та координувати дії, щоб ефективніше справлятися з ворогами.

Можна очікувати на шарм та гумор, присутній у всіх проектах Стражів Галактики, а також на драйвовий саундрек з 80-х років. До речі, довго чекати не доведеться, адже Marvel’s Guardians of the Galaxy з’явиться на всіх актуальних платформах вже 26 жовтня 2021 року.

Battlefield 2042

Під час E3 2021 показали й перший геймплей Battlefield 2042, яка має кардинально змінити “правила гри” у серії багатокористувацьких шутерів. DICE вирішила збільшити масштаби бойових дій у грі, і всі сім карт, які будуть доступні на виході гри, будуть величезними.

Крім того, кожна з них буде унікальною за рахунок того, що вона постійно змінюватиметься. З того, що ми побачили у трейлері, можна зробити висновок, що одну карту потроху вкриватиме піщана буря та може з’явитися смерч, який затягуватиме у себе гравців і техніку.

У гравців також з’являться нові інструменти, щоб краще пересуватися картами. Йдеться про вінгс’ют та гак, який дасть змогу швидко підтягувати себе на висоту.

Також можна буде прямо під час матчу налаштовувати свою зброю і техніку, щоб адаптуватися до ситуації. Після першого геймплею складається враження, що Battlefield 2042 спеціально створена для того, щоб в неї грали матчі зі 128 гравцями на новому поколінні консолей.

Зіграти в новинку можна буде вже 22 жовтня 2021 року.

Halo Infinite

Одним із найважливіших моментів на презентації Xbox на E3 2021 став показ Halo Infinite, який нарешті має дістатися консолей сімейства Xbox та ПК наприкінці 2021 року.

Компанія вирішила не зосереджуватися на одиночній складовій відеогри і показала лише невеличкий відрізок, в якому розповіла, що повернеться ШІ-компаньон, який замінить Кортану.

Але в центрі уваги опинився мультиплеєр, який стане безкоштовним для всіх охочих. За бажання будь-який власник ПК або консолей Xbox One та Xbox Series X/S зможе завантажити його та долучитися до баталій у мережі.

Він стане таким собі гібридом класичного мультиплеєра серії та нових ідей на кшталт мануального використання посилень, які гравці знаходитимуть на карті.

Forza Horizon 5

Ще один ексклюзив, яким Microsoft вирішила порадувати фанатів, стала Forza Horizon 5 – нова частина в серії гоночних симуляторів. Цього разу для дослідження та перегонів гравцям буде доступна Мексика з її унікальними локаціями та природою.

На старті гри буде доступно 500 автомобілів та купа різноманітних режимів, у яких гравці можуть позмагатися одне з одним. Одним з них, до речі, стане королівська битва, але подробиці про неї розкажуть трохи пізніше.

Важливою частиною відеогри стануть й погодні умови. Вони не лише дуже сильно впливатимуть на геймплей, але й будуть наймасштабнішими у серії.

Крім того, на різних частинах карти може бути різна погода. Наприклад, ваш друг може змагатися у пеегонах під дощем, тоді як ви натрапите на пісчану бурю або навіть снігопад у горах.

Metroid Dread

Вперше за 19 років анонсували нову 2D частину (хоча насправді 2.5D) у серії Metroid із підзаголовком Dread.

Геймплейно це буде класична відеогра у жанрі метроідванія, в якій гравцям доведеться у ролі Семус досліджувати велику карту та оснащуватися новими гаджетами для того, щоб відкривати частини карти, які раніше були недоступними.

Сама ж гра нагадує Metroid: Samus Returns, який вийшов для портативної платформи Nintendo 3DS, але більш кінематографічна.

Зіграти у новий проект від Nintendo можна буде вже 8 жовтня 2021 року.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Ubisoft вирішила продовжити свою колаборацію з Nintendo та випустити відеогру Mario + Rabbids: Sparks of Hope, яка продовжує пригоди Маріо у протистоянні скаженим кролям.

Це буде пригода галактичного масштабу. Справді, Маріо та його компаньйони подорожуватимуть галактикою у спробі зупинити нове зло та його посіпак. Можна сподіватися, що рівні будуть ще унікальнішими, адже разом з ними змінюватиметься і планета.

У відеогрі буде доступно дев’ять різноманітних персонажів, троє з яких формуватимуть команду гравця.

Реліз Mario + Rabbids: Sparks of Hope заплановано на 2022 рік, однак точних дат розробники поки що не називають.

Starfield

Ще одним важливим, хоча й не найбільшим анонсом на E3 2021 стала дата виходу нового проекту Bethesda – Starfield. Він має вийти 11 листопада 2022 року, і розробники обіцяють, що жодних перенесень не буде.

Водночас показали й невеличкий тизер на новому ігровому рушії. Його зміна має стати значним кроком для розробників та розпочати нову еру для їхніх проектів.

Starfield стане консольним ексклюзивом для Xbox, а також вийде на ПК.

Фото: E3 expo

Відео: Battlefield, Xbox, Ubisoft, Nintendo, Marvel Entertainment