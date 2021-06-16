Гороскоп на червень 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на червень 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Варто приготуватися до того, що червень буде досить складним місяцем, особливо перша декада цього періоду.

Протягом перших десяти днів на вас чекають несподівані повороти долі, проблеми, зокрема конфлікти, скандали, розділ майна або навіть бійки.

10 червня коридор затемнень закриється у Близнюках, і вже тоді можна розраховувати на поліпшення ситуації. Хоча це буде досить повільно, тому що до 24 червня Меркурій перебуватиме в ретроградній фазі руху.

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Під час другої декади місяця очікується напружений аспект Сатурна та Урана. Це створюватиме складнощі на рівні держави, а для економіки і фінансів настане кризовий момент.

У третій декаді червня події стануть спокійнішими, а люди – добрішими, легше вдається знаходити компроміс. Наприкінці місяця на світовій арені прогнозується поліпшення.

Гороскоп для Овнів

Для вас перша половина червня буде доволі напруженою: втома, погіршення здоров’я. Друга половина місяця буде вдалішою – вдасться зробити все, що раніше не виходило. Вийде облаштувати необхідний рівень комфорту, отримати зростання або навіть знайти своє місце під Сонцем. Обставини нададуть хороші можливості, щоб задовольнити ваші потреби. Щоб активно діяти і закладати фундамент на майбутнє – використовуйте третю декаду червня.

Гороскоп для Тельців

Для представників вашого знаку цей період буде несприятливим, якщо вирішите взятися за серйозну роботу чи ухвалення важливих рішень. Творчій діяльності буде заважати агресивна зовнішня атмосфера. У вас вийде вирішити проблеми в особистих стосунках або отримати увагу бажаного партнера під час третьої декади місяця. Протягом червня ви особливого привабливі для представників протилежної статі. Однак до 11 червня необережна реакція з вашого боку або з боку партнера може призвести до гучного скандалу.

Гороскоп для Близнюків

Сонячне затемнення 10 червня в Близнюках потребуватиме від вас відповідального підходу до всіх життєвих сфер. Погіршує ситуацію ретроградність вашого управителя – Меркурія, тому ви частіше за представників інших знаків відчуваєте опір зовнішнього середовища, стикаєтеся з нерозумінням. Але це хороший час для відпочинку, романтичних зустрічей, відновлення взаємин. У третій декаді червня настає довгоочікуваний спокій, з’являється впевненість у собі, своїми вольовими зусиллями ви здатні домогтися багато чого. Перешкодити вам може різкість у стосунках, а також підвищена вимогливість до представників протилежної статі.

Гороскоп для Раків

Сезон затемнень для вас завжди проходить складно, бо Місяць – ваш управитель – бере безпосередню участь у цьому явищі. Перші 10 днів будьте обережними, бережіть своє фізичне і психічне здоров’я, зведіть до мінімуму соціальну активність. За можливості відпочиньте, займіться самоосвітою або домашніми справами, проте будьте уважними під час роботи з електричним обладнанням, гострими предметами, оскільки є великий ризик дістати травму або потрапити у ДТП. Напрацьовуйте дипломатичні навички, це допоможе привернути увагу впливових людей. Третя декада червня сприятлива для пошуку і влаштування на нову роботу, початку довгострокового проекту.

Гороскоп для Левів

Сонце – управитель Лева. 10 червня відбудеться Сонячне затемнення в знаку Близнюки, що сильно на вас вплине. Перша декада місяця для вас – це період жорстких трансформацій. Відбувається звільнення від зайвого, завершення якогось життєвого циклу, за яким буде новий початок. Із 11 червня Марс – планета сили й активності – входить у ваш знак, що посилить ваші лідерські якості, допоможе в досягненні поставлених цілей. Третя декада червня – дуже інтенсивна. Скористайтеся цим періодом і зробіть те, на що не вистачало рішучості та впевненості в попередні місяці.

Гороскоп для Дів

Необхідність рутинної роботи обтяжує як ніколи. З’являється прагнення до оновлення особистих стосунків, можливі спроби подолати нудьгу та буденність. Перша і друга декади травня сприятливі для занять наукою, придбання оргтехніки. До кінця місяця створяться умови, що сприятимуть похмурим і песимістичним настроям, аж до нервового зриву. Внутрішнє напруження фізичних і психічних сил бажано спрямувати на зовнішню активність. У першій половині травня намагайтеся проявити лідерські якості, розвинути вміння тонко відчувати настрій і потреби колективу.

Гороскоп для Терезів

Ваші почуття загострюються, з’являються страхи та сумніви, гостріше реагуєте на жарти на свою адресу, особливо якщо це стосується вашого зовнішнього вигляду. Не квапте події, не провокуйте конфлікти і з’ясування стосунків. Після 10 червня зовнішнє середовище до вас більш доброзичливе, з’являються шанси і можливості домогтися уваги симпатичного вам представника протилежної статі, відновити дорогі вам стосунки. Ваша здатність реалізації цілей та розумова активність значно зростуть до кінця місяця.

Гороскоп для Скорпіонів

Зовнішній напружений фон подій, провокує тривожність, агресивність, погіршення самопочуття. Бережіть свої ресурси, подбайте вчасно про своє фізичне і психічне здоров’я. Велика ймовірність опинитися учасником якоїсь авантюри або інтриги, про що пізніше шкодуватимете. Кризовий місяць для фінансової сфери, можливі затримки виплат, збитки, втрати. У другій половині червня легше долати перешкоди, але енергійно братися за роботу варто після 23 червня, і тоді до кінця місяця ви зможете вирватися вперед.

Гороскоп для Стрільців

Не поспішайте, ретельно зважуйте кожне слово і продумуйте всі свої дії, особливо в першій декаді місяця. Головні події червня пов’язані зі сферою комунікацій, навчанням, роботою з інформацією, а також найближчими родичами. Не плануйте важливих справ на першу половину місяця, тому що ваші дії здебільшого виявляться неконструктивними, причому зрозумієте ви це значно пізніше, коли вже не можна буде виправити. Після 23 червня все нормалізується, фінансові операції будуть доведені до успішного завершення, а домовленостей досягнуто.

Гороскоп для Козерогів

У цей період варто звести до мінімуму соціальну і громадську активність, щоб зосередитися на сім’ї та внутрішньому житті. У вас з’являться якісь таємниці, ви можете отримати інформацію, яка не мала до вас потрапити. У цьому разі ви зможете обійти гострі кути та уникнути проблем. Особливо складна для вас друга декада місяця, оскільки будете змушені міняти свої плани, що сприйматиметься дуже болісно. До кінця місяця обставини складаються для вас сприятливо, тому не пропустіть сприятливі можливості та шанси.

Гороскоп для Водоліїв

Змінюється оточення, способи отримання інформації, стале та звичне вас більше не цікавить. Також актуальна тема кохання – бажання згасають. Поняття краси зазнає змін. Можливе повернення до стосунків, які існували дуже давно. Важливо створити режим, раціоналізувати свої дії, вчинки, знайти для себе діяльність, де ваші зусилля будуть найбільш ефективні. Може відбутися переоцінка цінностей – те, що раніше було для вас важливим, вже не сприймається так значимо. Якщо питання зміни роботи актуальне для вас, добре цим зайнятися у третій декаді червня.

Гороскоп для Риб

Попри досить складний період, Всесвіт до вас буде прихильним. Однак якщо ви будете перебільшувати значущість своєї роботи або успіхи в ній, то проблеми можуть з’явитися. Ви побачите багато цікавого й незвичайного, а це може абсолютно змінити ваші плани. А ще можете пізнати істину, яка допоможе знайти свободу. Відокремте складне від простого, стабільне від мінливого. Вам варто використовувати цей місяць для аналізу та змін. Вам потрібно керуватися бажаннями і потребами. Третю декаду місяця можна охарактеризувати як розв’язку сюжету.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.