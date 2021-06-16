Погода в Україні у четвер, 17 червня, порадує жителів західних і північних регіонів сонцем і літньою спекою.

Зокрема, на Заході синоптики прогнозують температуру в діапазоні +23 +27, на Закарпатті – до +29.

У північних областях очікується від +25 до +28.

Інша ситуація на решті території країни. На Півдні, Сході і в Центрі зливи і грози.

У східних і центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28.

У південних областях буде прохолодніше – від +22 до +26.

У Києві в четвер без опадів та комфортні +26 +28 протягом дня.

Спеку на 17 червня прогнозує і синоптик Наталка Діденко. За її словами, така погода обумовлена антициклоном над Європою.

– Невеликий острівець західноєвропейської спеки закине завтра до України. Ще й дивним чином. Адже у четвер найвищою передбачається температура повітря у північних наших областях, а найнижчою – у південній частині, – наголосила вона.

Діденко уточнила, що завтра в Україні протягом дня +24 +27, на Півночі місцями до +28, у південній частині очікується +20 +24.

Погода в Україні влітку 2021

Синоптики прогнозують, що погода влітку 2021 буде мінливою – очікуються періоди спеки та похолодання, а липень здивує нехарактерною для цього місяця кількістю опадів.

Якою буде погода у липні та серпні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.