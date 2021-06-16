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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Коли День батька 2021

папа батько

У 2021 році День батька в Україні відзначатимуть 20 червня, у третю неділю червня. В Україні офіційно татусів зі святом вітатимуть вже третій рік поспіль.

Започаткував День батька в 2019 році своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко.

Свято запровадили для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства й визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

У світі День батька вперше відзначили в 1909 році в місті Спокен (штат Вашингтон, США) за ініціативи Сонори Смарт (Додд).

Жінка звернулась до влади міста з проханням запровадити День батька, коли усвідомила, що такого свята досі не було.

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Таким чином їй хотілось подякувати своєму батькові Вільямові, який після смерті матері самостійно виховував шістьох дітей.

Свято хотіли провести в день народження батька Сонори 5 червня, але через брак часу на підготовку перенесли на два тижні.

Ідею святкувати День батька згодом підхопили інші міста штату, а загальнонаціональним святом воно стало в 1966 році. Тоді й визначили дату для свята – третя неділя червня.

Декретна відпустка для чоловіків

6 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про рівні можливості матері та батька в догляді за дитиною.

Документ усуває законодавчі прогалини, що обмежують право батька на декретну відпустку.

Законом запроваджено і 14-денну одноразову відпустку при народженні дитини, що оплачується коштом роботодавця.

Відповідно до закону відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначена як рівне право кожного з батьків.

Детальніше про декретну відпустку для чоловіків читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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