Офіційна презентація Windows 11 пройде 24 червня. Однак користувачі вже можуть побачити, який вигляд матиме нова версія операційної системи.
У мережу потрапили скріншоти, на яких видно, які зміни будуть у Windows 11. Пізніше на YouTube-каналі Windows Central підтвердили, що це справжня збірка очікуваної ОС, проте сказали, що це тільки початок і не всі новинки, які чекають користувачів.
В оновленому інтерфейсі нове меню Пуск, а іконки додатків тепер розташовані по центру панелі завдань.
Версій у Windows 11 – шість: домашня, домашня одномовна, професійна, для освітніх установ, професійна для освітніх установ і професійна для робочих станцій.
Також при установці можна буде обрати мету використання ОС – для роботи, ігор, освіти, сімейного застосування, бізнесу або розваг.
Редактор The Verge Том Уоррен у Twitter продемонстрував роботу Windows 11 і звук включення ОС.
here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI
— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021
this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa
— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021
Як поставити пароль на ОС Windows
Пароль на комп’ютері дозволить вам захистити ту інформацію, яка на ньому зберігається.
Шифр допоможе захистити від незаконного проникнення з мережі або запобігти зараженню системи вірусами та шпигунськими програмами. Як поставити пароль на ноутбук з ОС Windows – дивіться в інструкції на Фактах ICTV.