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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Шість версій та новий Пуск: який вигляд матиме Windows 11

Шість версій та новий Пуск: який вигляд матиме Windows 11

Офіційна презентація Windows 11 пройде 24 червня. Однак користувачі вже можуть побачити, який вигляд матиме нова версія операційної системи.

У мережу потрапили скріншоти, на яких видно, які зміни будуть у Windows 11. Пізніше на YouTube-каналі Windows Central підтвердили, що це справжня збірка очікуваної ОС, проте сказали, що це тільки початок і не всі новинки, які чекають користувачів.

В оновленому інтерфейсі нове меню Пуск, а іконки додатків тепер розташовані по центру панелі завдань.

Версій у Windows 11 – шість: домашня, домашня одномовна, професійна, для освітніх установ, професійна для освітніх установ і професійна для робочих станцій.

Також при установці можна буде обрати мету використання ОС – для роботи, ігор, освіти, сімейного застосування, бізнесу або розваг.

Редактор The Verge Том Уоррен у Twitter продемонстрував роботу Windows 11 і звук включення ОС.

Як поставити пароль на ОС Windows

Пароль на комп’ютері дозволить вам захистити ту інформацію, яка на ньому зберігається.

Шифр допоможе захистити від незаконного проникнення з мережі або запобігти зараженню системи вірусами та шпигунськими програмами. Як поставити пароль на ноутбук з ОС Windows  – дивіться в інструкції на Фактах ICTV.

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