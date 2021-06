Офіційна презентація Windows 11 пройде 24 червня. Однак користувачі вже можуть побачити, який вигляд матиме нова версія операційної системи.

У мережу потрапили скріншоти, на яких видно, які зміни будуть у Windows 11. Пізніше на YouTube-каналі Windows Central підтвердили, що це справжня збірка очікуваної ОС, проте сказали, що це тільки початок і не всі новинки, які чекають користувачів.

В оновленому інтерфейсі нове меню Пуск, а іконки додатків тепер розташовані по центру панелі завдань.

Версій у Windows 11 – шість: домашня, домашня одномовна, професійна, для освітніх установ, професійна для освітніх установ і професійна для робочих станцій.

Також при установці можна буде обрати мету використання ОС – для роботи, ігор, освіти, сімейного застосування, бізнесу або розваг.

Редактор The Verge Том Уоррен у Twitter продемонстрував роботу Windows 11 і звук включення ОС.

here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021