На 17 червня припадає чимало важливих свят. Факти ICTV зібрали добірку найважливіших свят на 17 червня, а також прикмети та традиції на цей день.
У цей день віряни вшановують пам’ять святителя Митрофана, який був патріархом у Константинополі. У народі це свято має назву Митрофанів день, у нього заведено підживлювати землю на полях.
Також 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Свято у 1975 році проголосила ООН, воно покликане привертати увагу людей до проблеми посух та консолідувати зусилля країн для спільної боротьби з негативними змінами ґрунту.
Серед цікавих свят на кордон – у США відзначають День яблучного штруделя.
Іменини 17 червня
Іменини святкують: Митрофан, Петро, Іван, Назар, Софія, Марія, Марфа.
Прикмети на 17 червня
- Якщо у цей день підживити землю у полі – буде хороший врожай.
- Йде дощ – очікуй таку ж погоду ще кілька днів.
- Вітер дме з півночі – погода погіршиться.
- Якщо небо червоне – наступний день буде вітряним, ясне – буде дощ.
Що не можна робити 17 червня
- Не можна рано лягати спати – через страх накликати ранню смерть.
- Не варто починати нові справи, інакше вас може спіткати невдача.
- Не рекомендується їсти кислі продукти – рік вийде невдалим.