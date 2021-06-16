На 17 червня припадає чимало важливих свят. Факти ICTV зібрали добірку найважливіших свят на 17 червня, а також прикмети та традиції на цей день.

У цей день віряни вшановують пам’ять святителя Митрофана, який був патріархом у Константинополі. У народі це свято має назву Митрофанів день, у нього заведено підживлювати землю на полях.

Також 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Свято у 1975 році проголосила ООН, воно покликане привертати увагу людей до проблеми посух та консолідувати зусилля країн для спільної боротьби з негативними змінами ґрунту.

Серед цікавих свят на кордон – у США відзначають День яблучного штруделя.

Іменини 17 червня

Іменини святкують: Митрофан, Петро, Іван, Назар, Софія, Марія, Марфа.

Прикмети на 17 червня

Якщо у цей день підживити землю у полі – буде хороший врожай.

Йде дощ – очікуй таку ж погоду ще кілька днів.

Вітер дме з півночі – погода погіршиться.

Якщо небо червоне – наступний день буде вітряним, ясне – буде дощ.

Що не можна робити 17 червня