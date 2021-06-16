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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Яке свято 17 червня

календарь, календар, свято

На 17 червня припадає чимало важливих свят. Факти ICTV зібрали добірку найважливіших свят на 17 червня, а також прикмети та традиції на цей день.

У цей день віряни вшановують пам’ять святителя Митрофана, який був патріархом у Константинополі. У народі це свято має назву Митрофанів день, у нього заведено підживлювати землю на полях.

Також 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Свято у 1975 році проголосила ООН, воно покликане привертати увагу людей до проблеми посух та консолідувати зусилля країн для спільної боротьби з негативними змінами ґрунту.

Серед цікавих свят на кордон – у США відзначають День яблучного штруделя.

Іменини 17 червня

Іменини святкують: Митрофан, Петро, Іван, Назар, Софія, Марія, Марфа.

Прикмети на 17 червня

  • Якщо у цей день підживити землю у полі – буде хороший врожай.
  • Йде дощ – очікуй таку ж погоду ще кілька днів.
  • Вітер дме з півночі – погода погіршиться.
  • Якщо небо червоне – наступний день буде вітряним, ясне – буде дощ.
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Що не можна робити 17 червня

  • Не можна рано лягати спати – через страх накликати ранню смерть.
  • Не варто починати нові справи, інакше вас може спіткати невдача.
  • Не рекомендується їсти кислі продукти – рік вийде невдалим.

Фото: Depositphotos

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