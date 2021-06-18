Привітання в листівках з Днем ангела Ігоря знадобляться, якщо у вас є друзі, родичі або колеги з цим ім’ям, а ви не дуже красномовні.

Картинки зможуть передати головний посил – увагу до людини.

Іменини Ігоря святкують ще 2 і 5 жовтня.

Читайте: Вихідні у 2020 році – коли відпочиватимуть українці

День ангела Ігоря відзначається на честь чернігівського князя Ігоря Ольговича. У 1150 році його мощі були перенесені в Спасо-Преображенський собор. Це сталося 18 червня, і тому для іменин була обрана саме ця дата.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках з Днем ангела Ігоря.

В Україні існує безліч свят. Серед них є державні, неофіційні, церковні та інші. Завдяки державним святам в українців є додаткові вихідні.

Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.