Уряд Естонії прийняв рішення пожертвувати 900 тис доз вакцини проти Covid-19 AstraZeneca частково в рамках донорської програми Covax, частково – безпосередньо країнам Східного партнерства.

Про це сьогодні, 17 червня, заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас під час традиційної урядової прес-конференції.

Оскільки Естонія бере участь у всіх угодах ЄС про попередні закупівлі вакцин, кількість зарезервованих нею доз в результаті перевищила потреби населення. Надлишок і було вирішено передати країнам, у яких немає достатньої кількості вакцин.

Виділені 900 тис доз Естонія розподілила наступним чином: 400 тис будуть передані за програмою Covax, ще стільки ж отримають країни Східного партнерства в рамках двосторонньої гуманітарної допомоги. З них 100 тис доз надійдуть в Україну, Грузію та Молдову, по 50 тис доз – в Азербайджан і Вірменію.

Додатково Естонія відправить Міністерству оборони України 100 тис доз вакцини AstraZeneca. Витрати на доставку взялося покрити Міноборони Естонії.

Читайте також, як ЄС та США домовилися прискорити Covid-вакцинацію в усьому світі.