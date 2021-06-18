Ведучий Фактів.Спорт Андрій Ковальський отримав відзнаку За відповідальне батьківство

17 червня 2021 року ведучий Факти.Спорт Андрій Ковальський отримав відзнаку За відповідальне батьківство до свята Дня батька, яке відзначатимуть 20 червня.

– Приємно бути серед тих, кого ставлять в приклад, – написав ведучий на сторінці у Facebook.

За його словами, хороших татусів без суперських мам не буває, як і навпаки. Тому, щоб в дитини все було добре, в сім’ї має панувати гармонія.

– Сьогодні був мій останній день челенджу #татопоруч, але для мене це звичайне щоденне життя, – додав Ковальський.

Як пояснив ведучий, йому подобається готувати для дітей, подорожувати з ними, навчати їх та навчатися самому.

Також Андрій Ковальський подякував за підтримку своїй дружині Тетяні Хитрик.