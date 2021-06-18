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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Ведучий Фактів.Спорт Андрій Ковальський отримав відзнаку За відповідальне батьківство

андрій ковальський

17 червня 2021 року ведучий Факти.Спорт Андрій Ковальський отримав відзнаку За відповідальне батьківство до свята Дня батька, яке відзначатимуть 20 червня.

– Приємно бути серед тих, кого ставлять в приклад, – написав ведучий на сторінці у Facebook.

За його словами, хороших татусів без суперських мам не буває, як і навпаки. Тому, щоб в дитини все було добре, в сім’ї має панувати гармонія.

– Сьогодні був мій останній день челенджу #татопоруч, але для мене це звичайне щоденне життя, – додав Ковальський.

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Як пояснив ведучий, йому подобається готувати для дітей, подорожувати з ними, навчати їх та навчатися самому.

Також Андрій Ковальський подякував за підтримку своїй дружині Тетяні Хитрик.

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