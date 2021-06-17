Крок 1. Напишіть шапку клопотання
Найперше, що вам потрібно зробити, це написати, кому адресоване ваше клопотання. Зазначте керівну особу, яка розглядатиме заяву: її посаду, прізвище та ініціали.
Потім варто написати прізвище, ім’я та по батькові заявника, його місце проживання та поштову адресу.
Крок 2. Зазначте причину клопотання
Після того, як оформили шапку, треба написати слово Клопотання. Нижче зазначити причини звернення та детально описати питання, яке хочете оскаржити.
Потім описати прохання до прокурора, яке розкриває можливе вирішення вашої проблеми.
Ця основна частина клопотання має бути чіткою та зрозумілою, мати правдиві факти та, за можливості, підкріплюватись статтями із українського законодавства.
Крок 3. Поставте підпис та дату
У кінці клопотання має обов’язково бути підписано заявником із зазначенням дати написання документа. Варто зауважити, що неправильно оформлена заява може бути повернута.
Зразок клопотання
Зразок клопотання by Дарина Реготун on Scribd