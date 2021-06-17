Найперше, що вам потрібно зробити, це написати, кому адресоване ваше клопотання. Зазначте керівну особу, яка розглядатиме заяву: її посаду, прізвище та ініціали.

Потім варто написати прізвище, ім’я та по батькові заявника, його місце проживання та поштову адресу.