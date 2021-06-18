18 червня в Україні відзначається День дільничного інспектора поліції.

Це свято було встановлено в 2004 році, а дату було обрано, оскільки у цей день 1923 року в Україні було засновано професію дільничного інспектора.

18 червня, яке сьогодні свято

Між іншим 18 червня святкується День металурга. Це свято було засновано 28 вересня 1957 року указом президії Верховної Ради СРСР.

Таким чином уряд мав намір показати, наскільки важливий внесок металурги внесли в процес відновлення країни після Другої світової війни.

Крім того, в 2009 році ООН встановила Міжнародний день Нельсона Мандели. Він був одним з головних ідеологів боротьби проти расової нерівності та утисків чорношкірих.

Мандела став першим чорношкірим президентом Південно-Африканської Республіки. У період, коли ПАР підпорядковувалася Британській Імперії, він провів у в’язницях 26 років, оскільки активно виступав за права людини.

Прикмети на 18 червня

Якщо вранці відчуєш сильний запах трави – буде дощ;

якщо цього дня рясна роса – врожай буде хорошим;

якщо туман стелиться по воді – влітку буде багато грибів;

якщо погода 18 червня хороша – урожай зерна буде не гірше.

Що не можна робити 18 червня

Не можна вступати в розмови з незнайомками – інакше потойбічні сили дізнаються всі твої таємниці, щоб направити їх проти тебе;

не можна брати до рук гострі предмети, інакше можна накликати біду;

не можна пересаджувати і поливати кімнатні рослини – інакше квіти почнуть хворіти і можуть зовсім загинути.

День янгола 18 червня

Цього дня іменини святкують: Гаврило, Гордій, Георгій, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Аліна.

Церковний календар 2021

Головне свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, цього року припало на 2 травня.

В цілому в церковному календарі 12 свят, три з яких залежать від дати Великодня.

Щоб дізнатися докладніше щодо церковного календаря на 2021 рік читайте матеріал Фактів ICTV.