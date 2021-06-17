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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Якого числа Трійця 2021 – дата

Трійця

У 2021 році свято Трійці відзначатимуть у неділю, 20 червня. Цей день ще називають П’ятдесятницею, бо випадає на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового.

За Євангелієм, саме цього дня Святий Дух, що символізує єдність Святого Духа, Бога Отця й Бога Сина, зійшов на Ісуса Христа та Діву Марію.

Увесь тиждень після Трійці називається зеленим, оскільки вважається, що в ці дні Бог створив Землю й покрив її зеленню.

Саме тому в храмах освячують трави, гілочки дерев й зберігають їх як оберіг упродовж усього року.

У Зелену неділю люди ходять один до одного в гості та влаштовують гуляння.

Цього дня молодь водила хороводи з піснями, а дівчата ворожили на вінках.

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Традиційно, саме на Трійцю потрібно свататися, а грати весілля – на Покрову, 14 жовтня.

Скільки вихідних буде на Трійцю 2021

Свято Трійці в Україні є державним святом. Оскільки випадає воно на неділю, 20 червня, українці згідно з постановою уряду матимуть додатковий вихідний.

Детальніше про те, скільки вихідних буде на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Istock

Читайте: Скільки вихідних днів буде в Україні на Трійцю 2021

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