Справжня літня спека прийде на територію України з неділі-понеділка, 20-21 червня. Синоптик Наталя Діденко прогнозує підвищення температури до +28 +33 градусів і вище.

За її словами, така зміна погоди відбудеться якраз на день літнього сонцестояння, 21 червня, коли приходить астрономічне літо.

– Насправді ми вже розвертаємося до зими. Почнуть поступово дні коротшати. Проте 19 червня в Україні буде тепло – до спеки. Впродовж дня стовпчики термометрів сягатимуть +25 +30, – пише Діденко у соцмережі.

За її словами, трохи прохолодніше буде в суботу на південному заході України: +20 +25 градусів.

Також синоптик обіцяє зранку дощі з грозами, градом та шквалами на Заході, а пообіді опади просунуться в східному напрямку.

20 червня, на Зелену неділю, за прогнозами синоптика, у більшості областей стане спекотніше – до +26 +31.

– У Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській областях та місцями на Одещині +20 +25. Дощі на Трійцю пройдуть на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України. У північній частині та на Сході – без суттєвих опадів, – наголосила вона.

У Києві в суботу, 19 червня, дощі більш ймовірні в другій половині дня, а на Зелену неділю у столиці очікується суха сонячна погода.

– Температура повітря передбачається висока – до +26 +29 градусів. Проте східний вітер у Києві буде поривчастим, – підсумувала Діденко.