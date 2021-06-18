Наприкінці червня українці отримають офіційний додатковий вихідний на День Конституції. Це свято відзначається 28 числа і в цьому році воно випадає на понеділок.

Як працюватимуть банки на День Конституції – читайте на Фактах ICTV.

Банківські відділення на День Конституції, як і державні установи, будуть зачинені. Національний банк України (НБУ) дозволив банкам самостійно приймати рішення про графік роботи 29 червня.

Система автоматичних платежів (САП) працюватиме 23/7, однак платежі зроблені в святковий день будуть відображатися датою наступного робочого дня.

Крім державних свят в Україні існує низка неофіційних дат. Наприклад, 28 червня, крім Дня Конституції, в Україні відзначатимуть День молоді. 6 липня – Всесвітній день поцілунку, 16 липня — День бухгалтера.

Повний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.