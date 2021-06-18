Сьогодні, 19 червня, православні християни вшановують пам’ять преподобного Іларіона Далматського (нового).
Іларіон, який постригся у ченці у 20 років, зазнав тортур через служіння Христу та удостоївся видіння, як ангели возносять до неба душу святого Федора Студита. В народі цей день також називають днем Ларіона Пропольника.
Також на цей день випадає Троїцька поминальна суббота, яка є Вселенською. Тобто в цей день шанують пам’ять не лише своїх родичів, а й усіх християн, які померли.
Зокрема у календарі сьогодні Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Міжнародний день серповидноклітинної анемії.
Іменини 19 червня відзначають: Сусанна, Текля, Віссаріон, Георгій, Іларіон, Рафаїл і Єгор.
Народні прикмети 19 червня
- Тепла і ясна погода до гарного врожаю зерна;
- Грім вранці попереджає про те, що ввечері буде дощ;
- Якщо гром глухий, дощ буде спокійним;
- За східним вітром у цей день визначали, що влітку буде багато опадів;
- Бджоли рояться – весь день буде ясним;
- На Іларіона українці зазвичай пололи, щоб був добрий урожай;
- Якщо голосно кричить перепілка – це також до дощу.
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Що не можна робити
Сьогодні потрібно намагатись не сваритись із родиною та категорично не можна лінуватися і уникати роботи.
Також краще уникати важливих поїздок і важких розмов із начальством, адже вони можуть закінчитись не на вашу користь.