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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 19 червня

календарь

Сьогодні, 19 червня, православні християни вшановують пам’ять преподобного Іларіона Далматського (нового).

Іларіон, який постригся у ченці у 20 років, зазнав тортур через служіння Христу та удостоївся видіння, як ангели возносять до неба душу святого Федора Студита. В народі цей день також називають днем Ларіона Пропольника.

Також на цей день випадає Троїцька поминальна суббота, яка є Вселенською. Тобто в цей день шанують пам’ять не лише своїх родичів, а й усіх християн, які померли.

Зокрема у календарі сьогодні Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Міжнародний день серповидноклітинної анемії.

Іменини 19 червня відзначають: Сусанна, Текля, Віссаріон, Георгій, Іларіон, Рафаїл і Єгор.

Народні прикмети 19 червня

  • Тепла і ясна погода до гарного врожаю зерна;
  • Грім вранці попереджає про те, що ввечері буде дощ;
  • Якщо гром глухий, дощ буде спокійним;
  • За східним вітром у цей день визначали, що влітку буде багато опадів;
  • Бджоли рояться – весь день буде ясним;
  • На Іларіона українці зазвичай пололи, щоб був добрий урожай;
  • Якщо голосно кричить перепілка – це також до дощу.

Читайте: Календар свят на 2021 рік

Що не можна робити

Сьогодні потрібно намагатись не сваритись із родиною та категорично не можна лінуватися і уникати роботи.

Також краще уникати важливих поїздок і важких розмов із начальством, адже вони можуть закінчитись не на вашу користь.

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