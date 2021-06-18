Земля затримує безпрецедентну кількість тепла на тлі кліматичної кризи. Із 2005 до 2019 року дисбаланс енергії планети збільшився майже вдвічі.
Так, учені NASA та Національна адміністрація океанів і атмосфери (NОАА) заявили про тривожне зростання енергетичного дисбалансу Землі.
Зокрема, як пояснили вчені, йдеться про велику різницю між тим, скільки випроміненої сонячної енергії поглинається поверхнею і атмосферою Землі, та тим, скільки теплового інфрачервоного випромінювання повертається у космос.
Дослідники спеціально порівняли супутникові датчики, завдяки чому оцінили швидкість нагріву світового океану.
За їхніми даними, природне зрушення в Тихому океані від прохолодної фази до теплої могло зіграти одну з основних ролей у посиленні енергетичного дисбалансу.
Так, дослідники наголошують, що якщо швидкість поглинання тепла не сповільниться, то можуть прийти ще більші зміни клімату.
За словами вчених, через підвищення викидів парникових газів тепло в атмосфері Землі утримується.
Таким чином, відбувається випромінювання тепла, яке стимулює танення льоду та снігу.