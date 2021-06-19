У столицю прийшло літо. І поки погода стабілізується, є час визначитись, де можна купатися в Києві в 2021 році.

Зараз для охочих відпочити на вибір є з десяток пляжів. Саме тому Факти ICTV підготували перелік пляжів Києва 2021.

Пляжі Києва 2021

Для купання фахівці рекомендують такі пляжі:

Чорторий – р. Дніпро, біля парку Муромець;

Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;

Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (восьма лінія);

Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький;

Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський;

Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький;

Передмістна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;

Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;

Центральний – р. Дніпро, острів Труханів;

Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;

Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська;

Троєщина – затока р. Десенка, вул. Оноре де Бальзака.

Дитячий

Площа пляжу – 2 га, або 20 тис. м². У спекотні дні, особливо святкові й вихідні, на Дитячому дуже багатолюдно, однак пляж вважається найбільш доглянутим і зручним з огляду на інфраструктуру. Поруч – рятувально-водолазна станція, пункти прокату тапчанів і парасольок, туалет, і, звичайно, роздягальні.

Адреса: станція метро Гідропарк, Венеціанський острів (з лівого боку, перед мостом).

Венеція

За розміром він у 4,5 рази перевершує Дитячий. Але й охочих відпочити тут більше – у вихідний день у середньому приходить близько 15 тис. людей. Звідси видно берег Венеціанського острова, Русанівський канал і масив Микільська Слобідка. На пляжі регулярно прибирають, пісок чистий. Поруч – кафе, де продаються холодні напої, морозиво, чипси. Є майданчики для гри у футбол та баскетбол.

Адреса: станція метро Гідропарк, Долобецький острів.

Молодіжний

Теж знаходиться на Долобецькому острові. Перетинаєте Венеціанськиий міст – і прямуєте далі. Пляж буде зліва. Його площа – 7,35 га. Поруч є кафе, туалети, прокат шезлонгів.

Тут відкривається прекрасний вид на Труханів острів.

Адреса: станція метро Гідропарк, Долобецький острів.

Золотий

Гарне місце для усамітнення. Простори пляжу – 9,5 га. Кажуть, що цей пляж підходить для спокійного відпочинку, адже там не так багато людей.

Туалет і кабінки для переодягання є.

Адреса: станція метро Гідропарк, південна частина Венеціанського острова. Пляж знаходиться ближче до мосту Патона, до нього потрібно йти 1,5 км широкою плитковою дорогою уздовж берега.

Центральний

Пляж зручно розташовується в одній із наймальовничіших частин Труханового острова. Тут знаходиться найголовніша визначна пам’ятка острова – парашутна вишка. Відвідати пляж можуть всі охочі абсолютно безкоштовно.

Є ​​розвинена інфраструктура – кабінки для переодягання, велика територія, безліч кафе, сміттєві урни.

Адреса: станція метро Поштова площа, перейти через Пішохідний міст.

Райдуга

Пляж розташовується в Дніпровському районі на озері Радунка (Райдужне озеро, Радуга). У воді багато водоростей, що останнім часом трохи забруднює водойму. Лежаки на цьому пляжі відсутні, зате можливий прокат катамаранів, є кабінки для переодягання. Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 4 тис. осіб. Площа пляжу – 2,02 га.

Адреса: Дніпровський район, вул. Марко Черемшини.

Пуща-Водиця

Пляж розташований на ставку Горащиха, в який впадає мала річка Горенка (Котурка). Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 3 тис. людей.

Пляж Пуща-Водиця двічі отримував міжнародну екологічну нагороду Блакитний прапор, (2017 і 2018 роки) як пляж, який відповідає міжнародним критеріям і стандартам. Варто зазначити, що цю нагороду отримують пляжі різних країн, які дотримуються великого переліку строгих вимог щодо екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки й послуг. Площа пляжу – 6,69 га.

Адреса: Оболонський район, Пуща-Водиця, знаходиться поруч Т-подібного перехрестя сьомої лінії і вул. Федора Максименка.

Тельбин

Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 6 тис. людей. Площа пляжу – 3,97 га. Там працює світломузичний фонтан, який робить це місце ще прекраснішим.

Адреса: Дніпровський район, озеро Тельбин, біля проспекту Павла Тичини.

Вербний

Пляж знаходиться на березі озера Вербне, водойма досить глибока, у деяких місцях до 22 м. Навколо красива природа, багато листяних дерев. У самому озері вода досить чиста, оскільки основним джерелом водопостачання є шість підземних джерел. Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 7 тис. людей. Площа пляжу – 13 га.

Адреса: Оболонський район, вул. Приозерна.

Чорторий

На сході пляж омивається водами протоки Чорторий (Десенка). Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 5 тис. людей. Площа пляжу – 5 га.

На пляжі багато роздягалень, працюють медпункт, рятувальний пункт і туалет, обладнані фонтанчики з питною водою.

Адреса: Деснянський район, острів Муромець (поруч парк Дружби народів).

Передмістна Слобідка

Пляж знаходиться просто навпроти Києво-Печерської лаври – звідти відкривається неймовірно красивий вид. Також із нього добре видно міст Метро й правобережні схили Дніпра. Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 3 тис. людей. Площа пляжу – 9,5 га.

Тут є затишні кабінки для переодягання, урни й туалет. Із переваг – безкоштовні лежаки, а також можливість взяти човен напрокат. Неподалік від парку розташовуються всі головні заклади Гідропарку й безліч кафе зі смачною кухнею.

Адреса: Дніпровський район, острів Венеціанський (станція метро Гідропарк).

Веселка

Пляж відкрили торік після реконструкції. Відвідувачі пляжу можуть знайти в зоні відпочинку сучасний туалет, роздягальні, велопарковку, затишні лавки, нові навіси, а також фонтан із питною водою й навіть душ.

Адреса: Микільська Слобідка, пляжна територія Зона здоров’я.

Коли відкриється пляжний сезон у Києві

7 червня бригади комунального підприємства Плесо відібрали проби води на всіх пляжах Києва. Результати в лабораторії повідомлять за два-три дні.

До цього часу прес-секретар комунального підприємства Олена Корінь не радить купатися на столичних пляжах. Хоча не сприяє літньому відпочинку й температура води в Дніпрі.

Детальніше про те, коли відкриється пляжний сезон у Києві, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Плесо

Фото: Dreamstime, КМДА