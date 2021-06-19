День ангела Єгора відзначається 19 червня. Це особливий день у православному календарі, коли людина шанує пам’ять святого зі своїм ім’ям.

Святий, на честь якого названа людина, захищає християнина від неприємностей. Доброю прикметою вважається дати хлопчикові або дівчинці церковне ім’я зі списку іменин за день народження малюка.

Значення імені та характер людини з іменем Єгор

Єгор, Георгій – це форми давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос – землероб, обробляє землю.

Єгор – це відповідальний і розважливий чоловік, старанний працівник і реаліст, що не дає волю зайвим емоціям. Для кожного етапу його розвитку характерні цілком певні особливості.

Характер Єгора чуйний і великодушний.

Єгор любить самовиражатися.

Чоловік із іменем Єгор хоробрий, активно прагне до знань. Часто у хлопців з цим ім’ям спостерігаються чудові здібності оратора. Такий чоловік може виголосити промову, яка справить на оточуючих враження.

Сумлінність, впевненість в собі і працьовитість відрізняють цю людину від інших ровесників. До слова, Єгор володіє природженою здібністю концентрувати увагу на чомусь цілком певному.

Хоча природна запальність буде іноді підводити Єгора.

У якій справі Єгора чекає успіх

Єгора чекає успішний шлях на терені торгівлі або творчості.

Обраниця такого чоловіка – жіночна, скромна і серйозна дівчина, з якою він зможе відчути себе зразковим сім’янином.

Без особливих зусиль просунеться по службових сходах, так як є діловим і працьовитим людиною. Це позитивний чоловік, якому буде часто везти на життєвому шляху.

СМС вітання з Днем ангела Єгора

Єгор, мій милий і рідний, поспішаю тебе привітати, і слід від смс хороший в душі твоєї залишити. З іменинами, виконання всіх бажань

Нехай твій ангел-хранитель стане самим надійним і вірним супутником і помічником в твоєму житті. З іменинами, милий Єгор!

У День Ангела тебе, брат, вітаю!

Везіння нехай не покидає,

Зігріє ангел імені крилом,

І захистить прекрасним життя сном!

Тобі, Єгор, бажаю тільки щастя,

Суми нехай йдуть і негоди!

Нехай в житті буде все якнайкраще,

І нехай щасливий допомагає випадок!

Везіння нехай не покидає, Зігріє ангел імені крилом, І захистить прекрасним життя сном! Тобі, Єгор, бажаю тільки щастя, Суми нехай йдуть і негоди! Нехай в житті буде все якнайкраще, І нехай щасливий допомагає випадок! З іменинами Єгор,

Бажаю тобі карету, і царський будинок,

А якщо серйозно, то міцного здоров’я,

Що б в бою зі смертю була нічия,

Також море класних моментів,

Що б бажання збувалися зі снів,

Також щирої любові,

Будь обережним, себе бережи,

Почуття не кидай на підлогу шляху,

Спробуй себе в цьому житті знайти.

Привітання у листівках з Днем ангела

Календар церковних свят

В Україні є багато свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.

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