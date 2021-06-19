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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Коли День медика 2021 в Україні

День медика

День медика в 2021 році відзначатимуть 20 червня. Дата свята змінюється щороку.

Вирахувати самому, коли День медика в Україні, – просто, адже він завжди випадає на третю неділю червня.

Професійне свято усіх працівників медичної галузі затверджено указом президента України №281/94 від 3 червня 1994 року.

Вітають у цей день медсестер, акушерів, санітарів, лаборантів, фельдшерів, лікарів.

Варто зауважити, що є в медиків свято і восени – у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.

Трійця 2021

20 червня, крім професійного свята медиків, в Україні відзначатимуть Трійцю 2021.

Цей день ще називають П’ятдесятницею, бо випадає на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового.

За Євангелієм, саме цього дня Святий Дух, що символізує єдність Святого Духа, Бога Отця й Бога Сина, зійшов на Ісуса Христа та Діву Марію.

Фото: Dreamstime

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