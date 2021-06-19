У червні 2021 року буде 10 офіційних вихідних днів. Державне та церковне свята подарують українцям два додаткових неробочих дня.

У перший літній місяць буде чотири суботи і чотири неділі, які в Україні традиційно є вихідними днями.

Крім того, неробочими будуть два понеділка – 21 і 28 червня.

20 числа в Україні відзначатимуть День Святої Трійці, він припадає на неділю, через це понеділок, 21 червня, буде вихідним.

Також 28 червня українці традиційно відзначають державне свято – День Конституції України. У 2021 році він припадає на понеділок і буде вихідним днем.

Державні свята в Україні

Згідно з календарем державних свят в Україні на 2021 рік, українці працюватимуть 250 днів.

115 календарних днів будуть вихідними.

Коли будуть вихідні в Україні, – дивіться у матеріалах на Фактах ICTV.