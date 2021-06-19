У липні 2021 року буде дев’ять офіційних неробочих днів. Додаткових вихідних у другому місяці літа не передбачено.

У липні українці працюватимуть 22 дні. А відпочити всі традиційно зможуть по суботах та неділях.

Вихідні у липні 2021

3-4 липня

10-11 липня

17-18 липня

24-25 липня

31 липня

Свята в липні 2021

1 липня: День архітектури України

2 липня: День працівника державної податкової служби України

5 липня: День Військово-морських Сил України

6 липня: День військ ППО Збройних Сил України

7 липня: День працівника природно-заповідної справи

11 липня: Всесвітній день народонаселення

12 липня: Всесвітній день бортпровідника

12 липня: День рибака

16 липня: День бухгалтера

18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели

19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня: День флоту України

26 липня: День працівників торгівлі

28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня: День PR-спеціаліста

30 липня-3 серпня: Курбан-байрам

31 липня: День системного адміністратора

Крім цього, у розпал літа всі християни відзначатимуть два великих свята: Різдво Пророка Іоанна Предтечі (7 липня), а також День апостолів Петра і Павла (12 липня).