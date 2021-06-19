У липні 2021 року буде дев’ять офіційних неробочих днів. Додаткових вихідних у другому місяці літа не передбачено.
У липні українці працюватимуть 22 дні. А відпочити всі традиційно зможуть по суботах та неділях.
Вихідні у липні 2021
- 3-4 липня
- 10-11 липня
- 17-18 липня
- 24-25 липня
- 31 липня
Свята в липні 2021
- 1 липня: День архітектури України
- 2 липня: День працівника державної податкової служби України
- 5 липня: День Військово-морських Сил України
- 6 липня: День військ ППО Збройних Сил України
- 7 липня: День працівника природно-заповідної справи
- 11 липня: Всесвітній день народонаселення
- 12 липня: Всесвітній день бортпровідника
- 12 липня: День рибака
- 16 липня: День бухгалтера
- 18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели
- 19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- 26 липня: День флоту України
- 26 липня: День працівників торгівлі
- 28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
- 28 липня: День PR-спеціаліста
- 30 липня-3 серпня: Курбан-байрам
- 31 липня: День системного адміністратора
Крім цього, у розпал літа всі християни відзначатимуть два великих свята: Різдво Пророка Іоанна Предтечі (7 липня), а також День апостолів Петра і Павла (12 липня).