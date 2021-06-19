Погода на 20 червня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 20 червня на території України буде дуже спекотною – температура буде на рівні від +26 до +30 градусів. Синоптики закликають українців надягати кепку або інший головний убір, щоб уникнути сонячного удару.

Водночас у західних регіонах очікується невеликий дощ з грозою, після якого за відчуттям температура стане ще вище. На Закарпатті в деяких місцевостях опади можуть бути навіть вночі.

20 червня вдень на півдні буде температура на рівні від +26 до +28, на сході від +29 до +31, у центрі від +27 до +29, на півночі від +28 до +30, на заході від +25 до + 29. У Києві вдень – сильна спека, температура від +27 до +29.

Вночі в західних регіонах може продовжитися дощ, а температура триматиметься переважно на рівні від +15 до +17. У темний час доби також може бути гроза.

На півдні вночі температура від +16 до +19, на сході від +16 до +18, у центрі від +16 до +18, на півночі від +16 до +18, на заході від +15 до +17. У Києві вночі опадів не очікується, температура від +16 до +18.