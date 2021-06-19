Троїцька батьківська субота завжди передує Трійці, яку святкують на 50-й день після Великодня, тому теж не має сталої дати. У 2021 році важлива церковна дата припадає на 19 червня.

Традиційно у батьківські суботи в храмах відбуваються Вселенські панахиди, а віряни відвідують могили рідних на кладовищах.

Традиції Троїцької батьківської суботи

Поминальна субота перед Трійцею 2021 належить до Вселенських. Їх у році лише дві. Перша – м’ясопусна – була за вісім днів до початку Великого посту (6 березня).

Вселенські суботи відрізняються від інших тим, що у ці дні треба згадувати у молитвах усіх православних християн, а не лише найближчих родичів. Адже саме на Трійцю зійшов Святий Дух, знаменуючи порятунок всіх людей. Це стосується також померлих вірян – для Бога всі живі.

Що треба робити

Бажано вранці відвідати заупокійну Божественну літургію та загальну панахиду, поставити свічку за упокій, якщо ж немає такої можливості – згадати близьких у молитвах, бо це допомога померлим отримати прощення гріхів. Напередодні або в саму суботу замовити панахиду. Для цього подати записку з іменами всіх, кого треба пом’янути, а також зібрати будь-які продукти, крім м’ясних, та Кагор. Можна роздати милостиню. Сходити на кладовище на могили рідних. Вдома влаштувати поминальний обід, але на столі має бути мінімум алкоголю.

Заборони у поминальну суботу

не влаштовуйте застілля на кладовищі;

не залишайте їжу та алкоголь на могилах;

не поминайте покійних злими словами, бо християнська віра велить прощати;

не сваріться.

Віряни в цей день відвідують місця вічного спочинку рідних на кладовищі. Проте варто пам’ятати про правила безпеки, адже там буде багато людей.

Серед головних засторог – не приходити без маски, дотримуватися фізичної дистанції, періодично мити руки, та за можливості не чіпати обличчя.