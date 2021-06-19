Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Троїцька батьківська субота: як поминати та що нести до церкви

Троїцька батьківська субота 2020

Троїцька батьківська субота завжди передує Трійці, яку святкують на 50-й день після Великодня, тому теж не має сталої дати. У 2021 році важлива церковна дата припадає на 19 червня.

Традиційно у батьківські суботи в храмах відбуваються Вселенські панахиди, а віряни відвідують могили рідних на кладовищах.

Традиції Троїцької батьківської суботи

Поминальна субота перед Трійцею 2021 належить до Вселенських. Їх у році лише дві. Перша – м’ясопусна – була за вісім днів до початку Великого посту (6 березня).

Вселенські суботи відрізняються від інших тим, що у ці дні треба згадувати у молитвах усіх православних християн, а не лише найближчих родичів. Адже саме на Трійцю зійшов Святий Дух, знаменуючи порятунок всіх людей. Це стосується також померлих вірян – для Бога всі живі.

Що треба робити

  1. Бажано вранці відвідати заупокійну Божественну літургію та загальну панахиду, поставити свічку за упокій, якщо ж немає такої можливості – згадати близьких у молитвах, бо це допомога померлим отримати прощення гріхів.
  2. Напередодні або в саму суботу замовити панахиду. Для цього подати записку з іменами всіх, кого треба пом’янути, а також зібрати будь-які продукти, крім м’ясних, та Кагор.
  3. Можна роздати милостиню.
  4. Сходити на кладовище на могили рідних.
  5. Вдома влаштувати поминальний обід, але на столі має бути мінімум алкоголю.
Читайте
Троїцька батьківська субота: як поминати та що нести до церкви

Заборони у поминальну суботу

  • не влаштовуйте застілля на кладовищі;
  • не залишайте їжу та алкоголь на могилах;
  • не поминайте покійних злими словами, бо християнська віра велить прощати;
  • не сваріться.

Віряни в цей день відвідують місця вічного спочинку рідних на кладовищі. Проте варто пам’ятати про правила безпеки, адже там буде багато людей.

Серед головних засторог – не приходити без маски, дотримуватися фізичної дистанції, періодично мити руки, та за можливості не чіпати обличчя.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка